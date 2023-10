Inter, Qatar Airways pronta a diventare nuovo sponsor del club

L’Inter si prepara a siglare un nuovo accordo di sponsorizzazione. Il club nerazzurro dovrebbe accogliere tra i propri partner anche Qatar Airways, la compagnia aerea di bandiera del Qatar fondata quasi trent’anni fa a Doha. La società è molto attiva nel mondo del calcio, dove vanta un accordo come sponsor di maglia del PSG (in passato è stata sponsor della Roma e fino a poco tempo fa sponsor di manica del Bayern Monaco).

Dopo aver rinnovato il contratto con Nike per la durata di otto stagioni, avere raggiunto un’intesa con Paramount+ come main sponsor (lo fu anche nelle ultime gare della passata stagione, con Torino e Manchester City), e dopo avere firmato accordi con eBay e U-Power (diventato recentemente nuovo retrosponsor), trovano conferme le anticipazioni del sito de La Gazzetta dello Sport sulla possibile fumata bianca anche con Qatar Airways.

La compagnia aerea dovrebbe diventare il vettore ufficiale nerazzurro e andare a rimpolpare una galassia di sponsor di prestigio. Il discorso con Qatar Airways in futuro però può essere ampliato: se non sarà trovata un’intesa con Paramount+ per la prossima stagione, la compagnia aerea di Doha potrebbe diventare il main sponsor dell’Inter e finire sul fronte della divisa da gioco.

In attesa dell’eventuale ufficialità dell’intesa, va comunque ricordato che di un potenziale accordo tra l’Inter e Qatar Airways si parlò già un anno fa. In quell’occasione, tuttavia, l’affare non fu portato a termine.