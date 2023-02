E’ scontro totale tra China Construction Bank (Asia) Corporation (CCBA) – una delle più grandi banche statali cinesi – e Steven Zhang, il presidente dell’Inter. Il club nerazzurro è controllato da Suning, società fondata da Zhang Jindong, padre di Steven. Il motivo dello scontro risiede nel rifiuto da parte di Steven Zhang di rimborsare più di 300 milioni di dollari di prestito.

Secondo quanto riportato da Asia Sentinel, China Construction Bank Asia (filiale di una delle quattro grandi banche statali in Cina) sostiene che Steven Zhang si stia rifiutando di rimborsare più di 300 milioni di dollari che deve alla banca, la quale sta cercando di dimostrare che lo stesso Zhang sarebbe colpevole di oltraggio alla corte in un tribunale di Hong Kong.

La banca sta cercando di ottenere informazioni sui rapporti tra l’Inter e Zhang dalle maggiori istituzioni finanziarie occidentali come Goldman Sachs e Oaktree Capital Management. Ha avviato procedimenti legali in Italia e a Hong Kong per riscuotere quanto dovuto, e il 13 marzo Zhang sarà chiamato nuovamente a deporre presso un tribunale di Hong Kong.

«Al di fuori della Cina, il Gruppo Suning è forse meglio conosciuto per aver acquisito una partecipazione del 70% in F.C. Internazionale Milano S.p.A (“Inter Milan”), una squadra di calcio italiana con un seguito mondiale con sede a Milano», si legge in un documento riportato da Asia Sentinel.

«Gli account sui social media di Zhang mostrano l’immensa ricchezza a sua disposizione, comprese le fotografie di almeno tre auto sportive di lusso per un valore totale superiore a 8 milioni di dollari, nonché orologi di lusso per un valore totale di quasi 1,5 milioni di dollari. Inoltre, Zhang avrebbe condotto i suoi affari finanziari in modo tale che pochi beni fossero posseduti direttamente a suo nome, nonostante le sue ostentate dimostrazioni di ricchezza, al fine di ostacolare i suoi creditori», si legge ancora.

Per questo CCBA ha chiesto al tribunale degli Stati Uniti il permesso di notificare citazioni in giudizio a diverse istituzioni finanziarie con uffici a New York, tra cui Goldman Sachs, Oaktree Capital Management e Bain Capital. La filiale della banca statale sta cercando contatti con queste istituzioni finanziarie perché ritiene che possano avere informazioni sull’Inter e sui suoi rapporti con Steven Zhang e il Gruppo Suning.

Zhang possedeva una società che ha preso in prestito denaro dalla CCBA nel 2020 per rifinanziare i debiti contratti nel 2019, quando ha acquisito il 65% di un’azienda cinese che gestisce migliaia di minimarket in Cina per 108,9 milioni di dollari. L’acquisizione è stata rifinanziata nel 2020 con un prestito di 165 milioni di dollari complessivi, più obbligazioni fino a un massimo di 85 milioni di dollari, da rimborsare entro il 10 settembre 2021. Zhang ha garantito personalmente i debiti, ma si è rifiutato di ripagarli, sostiene la CCBA.

Il mancato rimborso di questi debiti è stato innescato da diverse insolvenze. Suning.com è stata inadempiente su prestiti bancari per un totale di 1,7 miliardi di dollari, secondo il suo bilancio al 12 maggio 2021. Il 4 giugno 2021, due società collegate, Suning Appliance e Suning Zhiye Group, nonché Zhang Jindong sono stati nominati debitori in un procedimento giudiziario cinese.

Quando Suning Appliance, Steven Zhang e suo padre Zhang Jindong non sono riusciti a rimborsare i debiti come richiesto dalla CCBA, la banca ha presentato un atto di citazione contro Steven Zhang al Tribunale di primo grado di Hong Kong il 2 agosto 2021. Circa tre mesi dopo, la CCBA ha presentato domanda al tribunale di Hong Kong per un giudizio contro Zhang, che si è opposto alla richiesta. Zhang ha sostenuto di non essere coinvolto e di non essere a conoscenza delle operazioni di rifinanziamento e ha affermato che le sue firme sugli accordi fossero false.

Un giudice di Hong Kong, Anthony Chan, ha respinto le argomentazioni di Zhang e ha deciso a favore della CCBA contro Zhang il 19 luglio 2022, ordinando al presidente dell’Inter di rimborsare 255 milioni di dollari più gli interessi alla filiale della China Construction Bank. La CCBA ha affermato che intende presentare domanda per far condannare Zhang per oltraggio al tribunale di Hong Kong a causa delle sue false dichiarazioni nel procedimento che ha portato alla sentenza.