Il Milan si prepara al lancio di una maglia speciale per la stagione 2022/23, in collaborazione con Koché. Koché è un marchio di moda fondato a Parigi da Christelle Kocher nel 2015 ed è attivo nella lotta per valori quali diversità e inclusività di genere, corpo e origini nel mondo della moda.

Il club rossonero e il brand si erano già presentati assieme – con la partecipazione di Puma – alla Paris Fashion Week nel febbraio del 2022, quando avevano creato una capsule collection realizzata dal recupero di maglie da calcio inutilizzate, completamente rielaborate e in edizione limitata.

La maglia speciale di Koché per il Milan, svelata dal portale Footy Headlines, vanta un design unico nel suo genere ispirato alle classiche maglie a strisce rossonere del club Campione d’Italia. La grafica presente sulla divisa è molto particolare e ricrea le strisce, con una predominanza del colore rosso nella parte basse e del nero in quella più alta.

Tutti i loghi sono dorati e completano un look elegante. Da notare che la maglia speciale Koché per il Milan presenta un semplice collo a V e nessun colletto Polo, come invece suggeriscono le immagini a prima vista. Entrambi i calciatori presenti in foto – Brahim Diaz e Theo Hernandez – indossano infatti una polo sotto la maglietta. La nuova maglia sarà presto disponibile per l’acquisto.