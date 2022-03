Milan primo semestre – Il Milan chiude il primo semestre in utile, con ricavi in forte crescita rispetto al primo semestre dell’esercizio 2020/21. Il Consiglio di Amministrazione del club rossonero, presieduto dal presidente Paolo Scaroni, si è riunito infatti nella giornata di oggi per l’approvazione della posizione finanziaria relativa all’andamento gestionale del primo semestre dell’esercizio 2021/2022, consolidata al 31 dicembre 2021. E secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la società ha terminato la prima metà di questo esercizio tornando all’utile.

Il Milan, infatti, sta proseguendo il percorso di risanamento e di rilancio con un miglioramento dei principali indicatori di bilancio, nonostante l’impatto economico negativo che l’emergenza Coronavirus ha impresso al settore nella prima parte della stagione 2021/22, sull’onda di due anni significativamente influenzati dal Covid.

Milan primo semestre – Le cifre e l’operazione Casa Milan

In particolare, il bilancio complessivo dei primi sei mesi dell’esercizio 2021/22 è tornato a far registrare un segno positivo, con un utile di 3 milioni di euro, essenzialmente in virtù della significativa crescita dei ricavi (in aumento del 40% rispetto ai primi sei mesi della stagione 2020/21) e dell’effetto di alcune entrate straordinarie imputabili unicamente al primo semestre. Tra queste anche la cessione di Casa Milan a un fondo immobiliare, che si traduce in un apporto finanziario di circa 18 milioni di euro.

Al termine della stagione la società dovrebbe chiudere il bilancio con una perdita ulteriormente ridotta. I dati evidenziano una complessiva conferma del trend positivo di riduzione delle perdite, a testimonianza dell’inversione di tendenza verso un futuro sostenibile per il club.

«Nell’ultimo anno non abbiamo investito in termini di equity nelle casse del club e non dovremmo farlo nemmeno a breve: la barca si è stabilizzata ed è focalizzata sulla crescita commerciale oltre che sulle performance sul campo», ha detto Giorgio Furlani, Portfolio Manager del fondo Elliott e consigliere d’amministrazione del Milan, intervenuto al recente FT Football Summit 2022 organizzato dal Financial Times nelle scorse settimane.

Stando alle stime di Calcio e Finanza risalenti a dicembre 2021, la società dovrebbe toccare quota 300 milioni di ricavi al termine dell’attuale esercizio.