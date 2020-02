Ricavi da sponsorizzazione in calo per l’Inter nel primo semestre dell’esercizio 2019-2020. Secondo quanto riportato nella relazione semestrale di Inter Media and Communication, la società controllata da FC Internazionale Milano che ha emesso il bond da 300 milioni di euro, nei primi sei mesi dell’esercizio in corso i ricavi da sponsorizzazione del club nerazzurro si sono attestati a 38,30 milioni di euro.

Rispetto ai primi sei mesi dell’esercizio 2018-2019, dove i ricavi da sponsorizzazione dell’Inter erano stati pari a 60,70 milioni, il calo è di circa 22,40 milioni in valore assoluto e del 37% su base percentuale.

1H 2018 1H 2019 Var. % Sponsor di maglia (Pirelli) 5,271 6,13 0,859 16% Sponsor tecnico (Nike) 5,027 6,25 1,223 24% Partnership EU/Global 5,877 8,072 2,195 37% Regional sponsor e naming rights 44,531 17,849 -26,682 -60% TOTALE RICAVI DA SPONSOR 60,706 38,301 -22,405 -37%

[Fonte: FC Internazionale Milano – Dati in milioni di euro]

Ricavi da sponsor Inter – La flessione legata ai minori proventi dai partner in Asia

La flessione dei ricavi da sponsorizzazione, nonostante i 7 nuovi accordi siglati dall’Inter nella stagione 2019-2020 (Lenovo, Acronis, Hugo Boss, Rinascente, Linkem e A2A), è legata alla significativa diminuzione dei proventi garantiti da contratti di sponsorizzazione siglati in Asia.

Questa voce di ricavo nei primi sei mesi dell’esercizio 2019-2020 si è attestata a 13,44 milioni, in flessione di 22,08 milioni rispetto ai 35,52 milioni dello stesso periodo dello scorso esercizio.

In calo anche il contributo, in termini di ricavi da sponsorizzazione, dell’azionista di controllo dell’Inter, il colosso cinese Suning.

1H 2018 1H 2019 Var. % Suning (naming rights e sponsorship) 9,008 4,408 -4,6 -51% Altre sponsorizzazioni 35,522 13,44 -22,082 -62% TOTALE 44,53 17,848 -26,682 -60%

[Fonte: FC Internazionale Milano – Dati in milioni di euro]

L’apporto di Suning in termini di naming rights e altri accordi di sponsorizzazione è passato infatti dai 9,008 milioni del primo semestre 2018-2019 ai 4,408 milioni dei primi sei mesi del 2019-2020.

La riduzione di 4,6 milioni di euro dei ricavi derivanti dagli accordi di sponsorizzazione con Suning, si legge, «è il risultato della mancata rilevazione di premi di prestazione contrattuale prima della rinegoziazione e dell’estensione del presente contratto».

Ricavi da sponsor Inter – Non rinnovati accordi in Asia per 45 milioni nel 2019-2020