Domenica 9 Febbraio alle ore 20.45 i riflettori del mondo del calcio saranno puntati su San Siro in occasione del derby tra Inter e Milan. Dopo il successo dell’andata firmato da Brozovic e Lukaku, i nerazzurri proveranno a confermare l’esito del match in modo da non perdere il treno per lo scudetto. I rossoneri andranno alla ricerca di un riscatto in una stagione fatta più di ombre che di luci.

La stracittadina si giocherà perciò in un’atmosfera da brividi, con le due tifoserie rivali pronte a sostenere i loro beniamini. Da una parte l’undici di Conte, che dovrà far a meno di Lautaro Martinez a causa della squalifica di due giornate; nell’altra metà campo invece Pioli potrà contare nuovamente sull’uomo simbolo di questa seconda parte di stagione del Milan, Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe riprendersi il posto da titolare nell’attacco rossonero dopo i problemi dell’ultimo turno di campionato.

Si va così verso il tutto esaurito per un match casalingo della società di proprietà di Suning. Infatti restano a disposizione ancora pochi biglietti per la gara valida per la 23^ giornata di Serie A che riempirà ancora una volta il Meazza.

I pochi tagliandi rimasti sono ancora in vendita su inter.it/tickets, con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio e senza commissioni; in alternativa si potranno acquistare anche al punto vendita dello stadio San Siro, all’Inter Store Milano di Galleria Passarella (MM San Babila) e negli oltre 1000 punti vendita Vivaticket.

Per quanto riguarda i tifosi rossoneri, sono ancora disponibili i biglietti per il settore ospiti. E’ possibile acquistare fino a un massimo di 4 biglietti presso tutti i canali ufficiali AC Milan.​​​​​

In questa stagione si era già registrato il tutto esaurito nella sfida contro la Juventus del 6 ottobre, in quell’occasione si raggiunse un nuovo record per l’incasso: 6.620.976 euro. A settembre nel derby d’andata, quando in casa c’era il Milan, ci furono 70.440 spettatori per quasi 5 milioni di euro di incasso.