Fiorentina nuovo sponsor tecnico – Si avvia al capolinea la collaborazione tra Fiorentina e Le Coq Sportif. L’azienda francese – partner del club toscano dal 2015 – non sarà più sponsor tecnico dei viola a partire dalla prossima stagione. Lo scrive “fiorentinanews.com”, spiegando che non ci sarà un rinnovo del contratto, nonostante la volontà del brand di proseguire il rapporto.

Come già anticipato nei mesi scorsi, sarà “Robe di Kappa” a subentrare a Le Coq, tanto che il brand italiano avrebbe già iniziato a lavorare per le divise 2019/20. Le divise da gioco dovrebbero essere tre, : una viola, una bianca e la terza probabilmente rossa con la croce bianca.

Stando sempre a “Fiorentina News”, la nuova linea comprenderà anche una collezione femminile e sarà caratterizzata da prezzi più bassi, con la possibilità di acquistare la maglia replica a soli 39 euro. Il tutto con previsioni di crescita di circa il 30% rispetto a quanto incassato quest’anno dai rivenditori.

Per quanto riguarda i dettagli economici dell’accordo, il nuovo contratto verrà chiuso per una cifra poco più bassa rispetto a quella versata da Le Coq Sportif in questi anni. Da 2,8 milioni di euro a stagione si passerà a 2,5 milioni, per un accordo della durata di quattro anni più eventuale rinnovo per altri due.