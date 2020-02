Manca poco più di una settimana alla semifinale di andata di Coppa Italia, che metterà di fronte Milan e Juventus. I rossoneri hanno conquistato la qualificazione sconfiggendo il Torino ai supplementari con il risultato di 4-2, mentre la Juve ha regolato la Roma con un 3-1 all’Allianz Stadium.

Ad attendere le due formazioni in campo ci sarà un San Siro gremito. Come comunicato dal club rossonero, sono già oltre 60 mila i tagliandi staccati per l’incontro, un risultato ottenuto dopo la messa in vendita dei posti al terzo anello rosso.

Restano dunque disponibili gli ultimi biglietti, in particolare al primo anello rosso e al primo anello arancio. Gremito il secondo anello, tutto esaurito tranne che per alcuni posti nel secondo anello arancio laterale (prezzo di 50 euro in vendita libera e di 30 euro per gli abbonati).

Maggiore disponibilità invece nel terzo anello rosso, soprattutto nella fascia laterale (prezzo del biglietto fissato a 35 euro per la vendita libera e a 20 euro per gli abbonati). Posti liberi anche nel settore ospiti, con i tagliandi in vendita a 30 euro.