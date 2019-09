Juventus data assemblea azionisti – La Juventus ha reso nota la data di convocazione dell’assemblea degli azionisti, nella quale si dovrà deliberare sul bilancio d’esercizio al 30 giugno 2019, sulla proposta di aumento di capitale per un massimo di 300 milioni di euro e sulla proposta di introduzione del voto maggiorato.

«L’Assemblea degli Azionisti – si legge in una nota – è convocata per il giorno 24 ottobre 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, in Torino presso l’Allianz Stadium, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria

Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2019 e deliberazioni relative. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Parte straordinaria