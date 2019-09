Inter Lazio spettatori – Il turno infrasettimanale di Serie A, in programma tra il 24 e il 26 settembre, metterà di fronte Inter e Lazio in un match che si preannuncia interessante. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria nel derby e ancora imbattuti in campionato, mentre i biancocelesti si trovano a quota 7 punti e arrivano dal successo casalingo con il Parma.

Prevista un’altra grande cornice di pubblico a San Siro, quando allo stadio si presenteranno oltre 50 mila spettatori. Lo ha spiegato la stessa Inter in una nota: «Sentiamo ancora nell’aria il profumo della vittoria nel #DerbyMilano. Un successo bello ed entusiasmante – si legge nel comunicato –, che ora va confermato nei prossimi appuntamenti».

«C’è da continuare a correre e soprattutto c’è da sostenere, con il solito calore e affetto, la nostra squadra. Si torna in campo già mercoledì, con Inter-Lazio, in programma al “Meazza” alle 20.45. Sono più di 50mila i nerazzurri che hanno già scelto di esserci. I biglietti sono disponibili a partire da 30€. Attive anche le promo Universitari e Under 16 per i giovani nerazzurri!».