Lo Stadium compie 8 anni. L’11 settembre 2011 infatti è avvenuto l’esordio in gare ufficiali dei bianconeri nel nuovo impianto di casa: un successo per 4-1 contro il Parma che diede il via ad una stagione che si concluse con la vittoria del primo di otto scudetti consecutivi, una striscia ancora aperta.

In molti in queste stagioni hanno indicato lo Stadium, diventato nel frattempo Allianz Stadium, come una delle armi principali che hanno portato i bianconeri al successo. Ma che impatto ha avuto il nuovo stadio sui conti del club? I ricavi dal 2011 ad oggi si accingono a superare i 400 milioni di euro.

Nel dettaglio, l’ultima stagione in cui la Juventus ha giocato all’Olimpico di Torino ha fatto incassare alla società bianconera circa 11,9 milioni, compresi i ricavi dalle attività commerciali legate allo stadio (ma escluse le entrate relative ad amichevoli giocate all’estero).

Considerato quindi il punto di partenza pre-Stadium, l’aumento fino all’ultima stagione completa di cui sono disponibili i dati (2017/18) è stato pari a quasi il 450%, con ricavi che nel 2017/18 hanno raggiunto quota 65 milioni di euro: di questi 49,6 milioni legati alle gare e 15,4 milioni legati all’extra campo. Numeri ancora in aumento nel 2018/19, considerando che nei primi sei mesi della stagione (fino al 31 dicembre 2018) la Juventus ha toccato quota 43,3 milioni di euro.

Dall’apertura fino all’1 gennaio 2019, lo stadio ha garantito alla Juventus circa il 13% dei ricavi complessivi (plusvalenze comprese): si va dal massimo del 14,9% del 2012/13 ad un minimo dell’11,5% nel 2016/17 (anno della cessione record di Pogba), con una percentuale stabile nelle ultime due stagioni intorno al 13%. Numero soprattutto quasi raddoppiato rispetto all’ultima annata all’Olimpico, quando i ricavi da stadio valevano il 6,9% del fatturato.

Numeri che restano tuttavia lontani dalle big straniere: nel 2017/18 ben sei squadre viaggiavano oltre i 100 milioni di ricavi stadio relativo al solo matchday (Barcellona, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Bayern Monaco e PSG).