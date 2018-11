L’attaccante della nazionale e bomber della Lazio Ciro Immobile investe in una nuova startup. Questa volta il calciatore professionista ha deciso di puntare sull’innovazione nel mondo del tatuaggio, un settore che vale ben 50 miliardi di dollari a livello mondiale.

Ciro Immobile ha voluto di cimentarsi in questa impresa investendo in “Inkdome.com”, una piattaforma che tramite l’utilizzo di intelligenza artificiale e image recognition aiuta i propri utenti a trovare e contattare l’artista perfetto per la propria idea di tattoo.











La startup in meno di un anno ha generato un turnover di 200.000 euro, può vantare 10.000 utenti attivi e addirittura 200 tatuatori affiliati. Non si tratta della prima volta per l’attaccante della Lazio nel campo degli investimenti. Assistito da Simone Ricciardelli di Deutsche Bank, Immobile ha già puntato in passato sul food delivery, investendo nella start up romana “Moovenda”.