Alisher Usmanov non ha ricevuto proposte per acquistare il Milan. Il miliardario russo, azionista di minoranza dell’Arsenal, tramite la sua portavoce ha fatto sapere di non essere stato contattato né di aver ricevuto alcuna proposta relativa all’acquisto del controllo della società rossonera.

Usmanov era stato indicato nei giorni scorsi come uno dei possibili acquirenti del controllo del Milan, in seguito al sempre più probabile passaggio del 99,93% del club dall’uomo d’affari cinese Yonghong Li al fondo Elliott. Una possibilità che, però, non sarebbe realistica stando alla portavoce dell’imprenditore russo.

«Mr. Usmanov ha ricevuto molte proposte per acquistare società di calcio, alcune vengono considerate seriamente e altre invece non lo sono. Mr. Usmanov, però, non ha ricevuto alcuna proposta per acquistare il Milan», le parole della portavoce.