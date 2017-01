Rossoneri Sport Investment Luxembourg S.à r.l.: è pronto l’ultimo veicolo destinato a rilevare il 99,93% del Milan dalla Fininvest della famiglia Berlusconi.

Dopo la holding ad Hong Kong di cui vi avevamo dato notizia qualche settimana fa, secondo i documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza il 21 dicembre scorso è stata creata in Lussemburgo quello che dovrebbe essere l’ultimo veicolo utilizzato cordata cinese per l’acquisto del Milan. Capitale sociale di 12mila euro, la holding ha come oggetto sociale “l’acquisizione di partecipazioni, in Lussemburgo o all’estero, di qualsiasi società o impresa in qualunque forma, e la gestione di tali partecipazioni”.

Rossoneri Sport Investment Luxembourg, la holding per il Milan

L’unico socio ad oggi della Rossoneri Sport Investment Luxembourg S.à r.l. è la Orangefield (Luxembourg) S.A.: si tratta di una fiduciaria che si occupa di creazione di holding per conto di clienti terzi. In un secondo momento, quindi, la Rossoneri Sport del Lussemburgo probabilmente passerà dalla Orangefield nelle mani del veicolo utilizzato dalla cordata cinese.

Aspettando la data limite del 3 marzo, entro il quale il closing per la cessione del Milan dovrà essere compiuto, si va quindi a comporre il puzzle di quella che dovrebbe essere la catena di controllo della cordata cinese. Partendo da Sino-Europe, la catena dal Lussemburgo dovrebbe arrivare poi quindi in Italia, sulla scia di quanto già fatto da Suning nell’acquisizione dell’Inter, attraverso la holding lussemburghese Great Horizon.

