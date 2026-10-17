Lotito a caccia di sponsor per la Lazio: ipotesi Joma come partner tecnico

La Lazio è alla ricerca di nuovi sponsor per rafforzare i propri conti e scongiurare il rischio di un nuovo blocco del mercato nella sessione di gennaio. Il presidente Claudio Lotito è al lavoro per individuare nuove fonti di ricavo, mentre tra le ipotesi sul tavolo spunta anche un possibile cambio di sponsor tecnico, con Joma che – secondo quanto riportato dal Messaggero – potrebbe prendere il posto di Mizuno a partire dalla prossima stagione.

La situazione economica del club continua infatti a risentire della protesta dei tifosi contro la società, che ha provocato una significativa contrazione delle presenze allo stadio e, di conseguenza, degli incassi. Un fenomeno che contrasta con i risultati sportivi della squadra, attualmente in testa alla classifica. Il paradosso emerge soprattutto dal confronto tra le partite casalinghe e quelle in trasferta. Domani sera saranno circa 2mila i tifosi biancocelesti presenti nel settore ospiti dello Stadium, mentre domenica scorsa all’Olimpico erano poco più di 10mila gli spettatori complessivi.