Lotito a caccia di sponsor per la Lazio: ipotesi Joma come partner tecnico

La Lazio è alla ricerca di nuovi sponsor per rafforzare i propri conti e scongiurare il rischio di un nuovo blocco del mercato nella sessione di gennaio. Il presidente Claudio Lotito è al lavoro per individuare nuove fonti di ricavo, mentre tra le ipotesi sul tavolo spunta anche un possibile cambio di sponsor tecnico, con Joma che – secondo quanto riportato dal Messaggero – potrebbe prendere il posto di Mizuno a partire dalla prossima stagione.
La situazione economica del club continua infatti a risentire della protesta dei tifosi contro la società, che ha provocato una significativa contrazione delle presenze allo stadio e, di conseguenza, degli incassi. Un fenomeno che contrasta con i risultati sportivi della squadra, attualmente in testa alla classifica. Il paradosso emerge soprattutto dal confronto tra le partite casalinghe e quelle in trasferta. Domani sera saranno circa 2mila i tifosi biancocelesti presenti nel settore ospiti dello Stadium, mentre domenica scorsa all’Olimpico erano poco più di 10mila gli spettatori complessivi.
Una situazione che Lotito fatica a comprendere. «Io ci metto tutto l’impegno e nella vita contano i risultati, ma mica posso incollare la gente alle sedie», ha dichiarato recentemente il presidente biancoceleste in Senato. Le conseguenze economiche della contestazione sono tuttavia concrete. Il crollo della vendita dei biglietti dalla fine di gennaio 2026, unito alla diminuzione del numero degli abbonamenti, ha provocato difficoltà nei flussi di cassa della società, riducendo la liquidità disponibile.
In questo contesto, Lotito ha consegnato alla Commissione di controllo soltanto il bilancio relativo al 30 giugno, mentre non ha ancora trasmesso la documentazione contabile aggiornata a settembre, per la quale c’è tempo fino a novembre. L’obiettivo sarebbe quello di chiudere nel frattempo nuovi accordi di sponsorizzazione, così da migliorare la situazione finanziaria del club.
Senza ulteriori risorse, infatti, il rischio di un nuovo blocco totale del mercato a gennaio rimane concreto, dopo le difficoltà già affrontate dalla Lazio sul fronte dei parametri economico-finanziari. Tra le opportunità commerciali al vaglio della società ci sarebbe anche quella relativa allo sponsor tecnico, per cui starebbe prendendo corpo l’ipotesi Joma, marchio spagnolo di abbigliamento sportivo, per la fornitura delle divise dalla prossima stagione al posto di Mizuno.