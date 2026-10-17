Nuovo San Siro, slitta la presentazione del progetto di fattibilità

Milan e Inter avranno ancora tempo per presentare il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) del nuovo stadio di San Siro. È quanto emerge dal bilancio del club rossonero al 30 giugno 2026, consultato da Calcio e Finanza, che contiene alcuni aggiornamenti sull’iter amministrativo per la realizzazione del nuovo impianto condiviso dalle due società milanesi.

In particolare, lo scorso 22 luglio 2026, la società Stadio San Siro S.p.A., controllata congiuntamente da Milan e Inter e proprietaria dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti, ha comunicato la decisione di avvalersi della proroga di tre mesi prevista dal contratto di compravendita sottoscritto con il Comune di Milano il 5 novembre 2025.