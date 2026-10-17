Ma dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI )

La settima giornata della Serie A 2026/27 prosegue sabato 17 ottobre con la sfida tra Bologna e Inter , in programma allo S tadio Renato Dall’Ara a Bologna . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00 .

Dove vedere Bologna Inter in tv

Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.00. La sfida della settima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Bologna Inter in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Bologna-Inter sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Bologna Inter in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Bologna Inter in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Bologna-Inter è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Bologna Inter, quando si gioca

L’appuntamento con Bologna-Inter è fissato per sabato 17 ottobre 2026 alle ore 18.00 allo Stadio Renato Dall’Ara a Bologna. La sfida è valida per la settima giornata della Serie A 2026/27.

La squadra di Chivu ha bisogno dei tre punti in trasferta per consolidare la prima posizione in classifica, mentre il Bologna, attualmente a quota 5, sfrutterà il fattore campo per conquistare punti importanti.