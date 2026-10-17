Dall'acquisto di Gonçalo Ramos alle plusvalenze: il mercato del Milan a bilancio

Il Milan ha chiuso l’esercizio 2025/26 con investimenti per 241,7 milioni di euro nell’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, realizzando contemporaneamente 86,6 milioni di plusvalenze attraverso le operazioni in uscita. Sono alcuni dei dati che emergono dal bilancio consolidato rossonero al 30 giugno 2026, consultato da Calcio e Finanza, che permette di ricostruire l’impatto economico della campagna trasferimenti.

Le operazioni di mercato, insieme agli ammortamenti e alle svalutazioni, hanno portato il valore contabile della rosa a 300,4 milioni di euro, rispetto ai 200,9 milioni dell’esercizio precedente. Un incremento di quasi 100 milioni, che riflette principalmente gli investimenti realizzati per provare a rafforzare la squadra, seppur per una stagione senza coppe e che si è conclusa senza la qualificazione alla Champions League, fallita all’ultima giornata nella sfida interna con il Cagliari.