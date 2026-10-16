Nuova causa contro Milan e Inter su San Siro: chiesto l'annullamento della vendita

Un nuovo fronte giudiziario si apre attorno al progetto per il nuovo stadio di Milan e Inter nell’area di San Siro. Come emerge dal bilancio consolidato del club rossonero consultato da Calcio e Finanza, un cittadino milanese ha infatti promosso una causa civile che punta a ottenere la dichiarazione di nullità del contratto attraverso il quale i due club hanno acquisito lo stadio Giuseppe Meazza e le aree circostanti dal Comune di Milano.

Nel dettaglio, il 10 agosto 2026, A. G. Orlando, in qualità di elettore del Comune di Milano, ha promosso un giudizio civile davanti al Tribunale di Milano ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 267/2000, il Testo unico degli enti locali. La disposizione disciplina la cosiddetta azione popolare, consentendo agli elettori di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune, nei casi previsti dalla legge.