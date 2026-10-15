Il Qatar bussa alla porta di Oaktree: nel mirino una quota di minoranza dell'Inter

Al momento non sarebbe stata avviata alcuna trattativa formale. Il fondo statunitense sarebbe molto soddisfatto dell’investimento effettuato nel 2024, quando ha assunto il controllo della società dopo il mancato rimborso del finanziamento concesso alla famiglia Zhang. Da qui anche l’interesse che si sarebbe acceso intorno al club, anche se Oaktree al momento non ha intenzione di cedere il controllo della società nerazzurra.

Un fondo riconducibile alla famiglia reale del Qatar avrebbe avviato i primi contatti con Oaktree per valutare un possibile ingresso nel capitale dell’ Inter . È quanto riporta Il Messaggero, secondo cui l’interesse degli investitori qatarioti si inserisce in un quadro più ampio di manifestazioni d’interesse nei confronti del club nerazzurro, già emerse nel corso degli ultimi mesi.

L’eventuale ingresso di un socio di minoranza potrebbe tuttavia rappresentare un’opportunità il fondo americano, consentendogli di attribuire una prima valutazione concreta alla propria partecipazione e, allo stesso tempo, di mantenere il controllo del club. Una soluzione che permetterebbe anche di coinvolgere nuovi capitali nei progetti di sviluppo della società, a partire dal nuovo stadio di Milano.

L’interesse qatariota sarebbe alimentato anche dalla passione per i colori nerazzurri di uno dei componenti della famiglia Al Thani, che sarebbe solito recarsi a San Siro per assistere alle partite dell’Inter. I rapporti tra il club e il Qatar sono peraltro già consolidati sul piano commerciale, attraverso la partnership con Qatar Airways.

Sul fronte economico, Oaktree può contare sul miglioramento dei risultati finanziari della società negli ultimi anni. L’Inter ha chiuso l’ultimo esercizio con 518 milioni di euro di ricavi e un utile netto di 22,7 milioni (il secondo consecutivo dopo quello dell’esercizio 2024/25), mentre il patrimonio netto è tornato positivo per 10,5 milioni.