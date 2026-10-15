Champions League, scelta la terza sfida della prima fase in diretta in chiaro

La Champions League è pronta a ripartire con la terza giornata della fase campionato dell’edizione 2026/27, la terza con il nuovo format e l’ultima del primo ciclo da quando la UEFA ha deciso di rivoluzionare le sue competizioni principali. Dopo il sorteggio dello scorso 27 agosto, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente scenderanno subito in campo la prossima settimana per il terzo turno della manifestazione, a distanza di solo una settimana dalla seconda giornata di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre.

Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027 in Italia, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera (in programma per il terzo turno il big match che metterà di fronte l’Inter allo Shakhtar Donetsk).