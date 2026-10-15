Ma dove vedere RB Salisburgo Milan in TV e streaming ? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky , con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro anche in streaming attraverso Sky Go .

La formazione allenata da Ruben Amorim arriva all’appuntamento dopo la sconfitta per 2-0 in casa contro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League . Contro il RB Salisburgo, il Milan punta quindi a riscattarsi e a conquistare i primi tre punti della competizione, fondamentali per migliorare la propria posizione nella classifica unica.

Il Milan torna protagonista in UEFA Europa League 2026/27 . Giovedì 15 ottobre 2026 , i rossoneri saranno impegnati in trasferta contro il RB Salisburgo , nella sfida valida per la seconda giornata della fase campionato della competizione europea. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18.45 , alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim.

Dove vedere RB Salisburgo Milan in TV – La diretta su Sky Sport

La sfida tra RB Salisburgo e Milan, in programma giovedì 15 ottobre alle ore 18.45, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, che detengono i diritti di trasmissione della UEFA Europa League per la stagione 2026/27.

Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo dedicato. La partita sarà disponibile sui canali Sky Sport e potrà essere seguita comodamente sul televisore attraverso il decoder Sky.

Dove vedere RB Salisburgo Milan in streaming – La diretta su Sky Go

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, RB Salisburgo Milan sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che permette agli abbonati Sky di guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche lontano dal televisore.

Attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer compatibili, sarà possibile assistere alla sfida collegandosi con le proprie credenziali Sky e selezionando il canale che trasmette l’incontro.

La diretta streaming consentirà dunque di seguire il Milan anche in mobilità, utilizzando una connessione internet e un dispositivo supportato.

Europa League 2026/27, tutte le partite in esclusiva su Sky

Anche nella stagione 2026/27, Sky trasmette in esclusiva tutte le 189 partite della UEFA Europa League, accompagnando gli appassionati lungo l’intero percorso della competizione, dalla fase campionato fino alla finale, in programma il 26 maggio 2027 a Francoforte.

La copertura comprende tutte le sfide delle squadre italiane impegnate nel torneo, Juventus e Milan, oltre ai principali incontri tra le formazioni straniere. I match sono disponibili sui canali Sky Sport, con la possibilità di seguire le gare anche attraverso Diretta Gol, per non perdere le azioni più importanti delle partite disputate in contemporanea.

La programmazione è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e highlights, con una copertura editoriale dedicata alle principali protagoniste della competizione. Per gli abbonati, la visione in mobilità è garantita anche dal servizio Sky Go.

Dove vedere RB Salisburgo Milan in TV e streaming gratis?

RB Salisburgo-Milan non sarà trasmessa gratuitamente in diretta TV. La partita sarà infatti riservata agli abbonati Sky e non rientra nella programmazione in chiaro prevista per questa giornata.

L’offerta gratuita di TV8 comprende una selezione di incontri di Europa League tra squadre straniere, mentre le partite delle formazioni italiane restano disponibili attraverso i servizi a pagamento.