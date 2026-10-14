Dove vedere Roma-Real Madrid in tv e streaming ? I giallorossi tornano in campo nella League Phase della UEFA Champions League 2026/27 nella serata di mercoledì 14 ottobre , quando quando allo Stadio Olimpico arriverà il Real Madrid di José Mourinho, ex allenatore dei giallorossi. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00 , mentre la diretta su Prime Video prenderà il via dalle 19.30 .

Roma Real Madrid dove vederla: diretta esclusiva su Prime Video

Roma-Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video. La piattaforma di Amazon detiene infatti i diritti per una partita del mercoledì di Champions League e e trasmetterà la sfida dello Stadio Olimpico, con il ritorno di José Mourinho a Roma da avversario.

La copertura comincerà alle ore 19.30, un’ora e mezza prima del calcio d’inizio previsto alle 21.00. La partita potrà essere seguita attraverso l’app di Prime Video su smart TV compatibili, dispositivi mobili, Amazon Fire TV e Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital, oltre che tramite browser.

Per assistere alla gara sarà necessario essere clienti Amazon Prime. Per i nuovi utenti resta disponibile la possibilità di usufruire del periodo di prova previsto dal servizio.

Roma-Real Madrid su Prime Video, Mourinho ritorna nella Capitale

La seconda notte di Champions League della stagione su Prime Video vedrà anche il ritorno a Roma di un volto particolarmente legato alla storia recente del club. José Mourinho sarà infatti tra i protagonisti della serata di Prime Video, direttamente dallo Stadio Olimpico.

L’allenatore portoghese ha guidato la Roma alla conquista della UEFA Conference League nel 2022, riportando un trofeo internazionale nella Capitale dopo molti anni. Oggi tornerà a Roma da avversario, alla guida dei blancos, in una serata che si preannuncia speciale per i tifosi.

Roma-Real Madrid, telecronaca e inviati

La telecronaca di Roma-Real Madrid sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video ci sarà Gianpaolo Calvarese. In diretta dallo stadio ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Luca Toni e Cristiana Girelli.

Al termine della sfida, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show con Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Cristian Brocchi, che analizzeranno quanto accaduto all’Olimpico e le altre partite della giornata di Champions League.

Gli highlights di Roma-Real Madrid e delle gare disputate tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre saranno inoltre disponibili on demand dalle ore 23.00 di mercoledì.

Roma-Real Madrid, su Prime Video anche Prime Vision

Per la partita sarà disponibile anche Prime Vision, il feed alternativo di Prime Video arricchito da funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e da grafiche in realtà aumentata.

Tra gli strumenti previsti ci saranno una mappa tattica con la posizione in tempo reale dei 22 calciatori, la Momentum Bar per mostrare l’inerzia della partita e statistiche avanzate su velocità, expected goals e prestazioni individuali. A queste si aggiungeranno l’indicazione delle possibili linee di passaggio e i player tag per identificare più rapidamente i protagonisti dell’azione.

Gli utenti potranno inoltre utilizzare X-Ray, disponibile su web, mobile e Smart TV attraverso Fire TV Stick, per consultare statistiche Opta, formazioni e momenti principali dell’incontro.

Con Recap Rapido, chi si collegherà a gara già iniziata potrà invece vedere in pochi secondi gli eventuali gol segnati prima di essere portato automaticamente alla diretta. La funzione Momenti Chiave, disponibile su Smart TV e Fire TV, consentirà infine di tornare rapidamente a gol, espulsioni, rigori e altri episodi decisivi.