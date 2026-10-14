Inter e Napoli senza punti in Champions: quanti ne servono per playoff e ottavi

La campagna europea in Champions League di Inter e Napoli è partita nel peggior modo possibile: due sconfitte nelle prime due giornate del girone unico. Ora per le due squadre, senza perdere il focus sul campionato, inizia un nuovo percorso fatto di sei partite da non sbagliare assolutamente. Infatti, se le sconfitte, rispettivamente, contro Real Madrid al Bernabeu e Arsenal al Maradona, potevano essere messe in conto (tra l’altro con uno scarto minimo, vista l’importanza della differenza reti) le debacle con Brugge e Villarreal non erano previste, e sicuramente non erano previste prestazioni come quelle viste in campo martedì sera.
Il format della Champions in questi due anni ha sempre regalato qualche sorpresa, il pareggio del Bayern Monaco in casa dei norvegesi del Viking ne è una prova, ma ora Inter e Napoli sono con le spalle al muro. Ma quanti punto serviranno alle due squadre per centrare almeno la qualificazione ai playoff, quindi entrare nelle prime 24 del girone unico alla fine dell’ottava giornata?
Champions League, quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi?
Partendo dall’obiettivo più difficile, Inter e Napoli dopo due sconfitte per centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale, evitando quindi il doppio confronto dei playoff, dovrebbero raggiungere almeno 16 punti. Una soglia che ha trovato conferma in entrambe le stagioni disputate finora con la nuova formula. Quindi nei prossimi sei impegni dovrebbero arrivare almeno cinque vittorie e un pareggio.
Nel 2024/25, infatti, l’Aston Villa ha conquistato l’ottavo posto con 16 punti, mentre l’Atalanta, nona classificata, si è fermata a quota 15. Stesso quota raggiunta da Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco e Milan, tutte costrette a passare attraverso gli spareggi. Una situazione praticamente identica si è verificata nel 2025/26, quando il Manchester City ha chiuso all’ottavo posto con 16 punti, precedendo il Real Madrid, nono con 15.
I risultati hanno confermato sostanzialmente le previsioni elaborate da Opta, che prima dell’introduzione della nuova formula aveva effettuato 50mila simulazioni. Secondo queste elaborazioni, una squadra capace di raggiungere 15 punti avrebbe avuto il 73% di probabilità di qualificarsi direttamente agli ottavi, percentuale destinata a salire al 98% con 16 punti. Con 14 punti, invece, le possibilità si fermavano al 28%.
Champions League, quanti punti servono per qualificarsi ai playoff?
Ora passiamo allo scenario più facile da raggiungere, anche se qui la soglia punti diventa più variabile. Per conquistare almeno un posto nei playoff, riservati alle squadre che chiudono la League Phase tra la nona e la ventiquattresima posizione. Nella stagione 2024/25, l’ultimo posto utile è stato occupato dal Brugge, che ha terminato la fase iniziale con 11 punti, mentre la Dinamo Zagabria è rimasta esclusa pur avendo raggiunto lo stesso punteggio, penalizzata dalla differenza reti.
Nel 2025/26, invece, la soglia si è abbassata sensibilmente. Il Benfica ha conquistato il ventiquattresimo posto con appena 9 punti, riuscendo a precedere altre formazioni ferme alla stessa quota grazie ai criteri di spareggio previsti dal regolamento. Le squadre che avevano raccolto 8 punti, tra cui Napoli, PSV, Athletic Bilbao e Copenaghen, sono state eliminate.
Anche in questo caso, le simulazioni di Opta avevano fornito indicazioni vicine a quanto effettivamente accaduto. Secondo le previsioni, 9 punti avrebbero garantito il 69% di probabilità di qualificarsi ai playoff, mentre con 10 punti le possibilità sarebbero salite al 99%. Con 8 punti, invece, la probabilità di qualificazione era stimata appena al 16%. Una soglia più che raggiungibile sulla carta per Inter e Napoli anche dopo due sconfitte nelle prime due giornate della fase a girone unico.
Champions League 2026/27, le soglie da raggiungere
Sulla base dei risultati delle prime due edizioni dell’entrata in vigore del nuovo format della Champions League, è quindi possibile individuare alcuni riferimenti per la stagione 2026/27:
- Qualificazione ai playoff: 9-11 punti
- Qualificazione agli ottavi di finale: 16 punti
La differenza tra le due stagioni mostra come, mentre la quota per entrare tra le prime otto sia rimasta stabile, quella per accedere ai playoff possa cambiare in base alla distribuzione dei risultati e all’equilibrio complessivo della competizione.
Per le squadre impegnate nella Champions 2026/27, dunque, cinque vittorie e un pareggio, equivalenti a 16 punti, rappresentano un obiettivo particolarmente solido per puntare agli ottavi diretti. Per raggiungere almeno i playoff possono invece essere sufficienti tre successi, anche se arrivare a quota 10 o 11 punti offre maggiori possibilità di proseguire il percorso europeo.
Resta infine fondamentale la differenza reti, insieme agli altri criteri previsti dalla UEFA in caso di arrivo a pari punti: un elemento che può rivelarsi decisivo soprattutto nelle ultime posizioni disponibili per la qualificazione. Su questo punto Inter e Napoli devono ovviamente rimontare, visto che al momento i nerazzurri hanno una differenza reti di -2. Partenopei che partono anche più indietro, visto che gli uomini di Allegri in due giornate hanno raccolto una differenza negativa di tre gol. La League Phase della Champions League 2026/27 si concluderà il 27 gennaio 2027.