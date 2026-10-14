Inter e Napoli senza punti in Champions: quanti ne servono per playoff e ottavi

La campagna europea in Champions League di Inter e Napoli è partita nel peggior modo possibile: due sconfitte nelle prime due giornate del girone unico. Ora per le due squadre, senza perdere il focus sul campionato, inizia un nuovo percorso fatto di sei partite da non sbagliare assolutamente. Infatti, se le sconfitte, rispettivamente, contro Real Madrid al Bernabeu e Arsenal al Maradona, potevano essere messe in conto (tra l’altro con uno scarto minimo, vista l’importanza della differenza reti) le debacle con Brugge e Villarreal non erano previste, e sicuramente non erano previste prestazioni come quelle viste in campo martedì sera.

Il format della Champions in questi due anni ha sempre regalato qualche sorpresa, il pareggio del Bayern Monaco in casa dei norvegesi del Viking ne è una prova, ma ora Inter e Napoli sono con le spalle al muro. Ma quanti punto serviranno alle due squadre per centrare almeno la qualificazione ai playoff, quindi entrare nelle prime 24 del girone unico alla fine dell’ottava giornata?