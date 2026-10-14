La seconda giornata della UEFA Europa League 2026/27 è pronta a prendere il via, giovedì 15 ottobre. Scende ancora in campo la Juventus, che affronterà in trasferta il Celta Vigo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00.
I bianconeri di Luciano Spalletti hanno collezionato una larga vittoria all’esordio con il Nec fra le mura amiche dell’Allianz Stadium e puntano di conquistare altri tre punti per partire al meglio in questa campagna europea.
Ma dove vedere Celta Vigo Juventus in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now.
Dove vedere Celta Vigo Juventus in tv – L’Europa League è su Sky
La seconda competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Celta Vigo-Juventus sarà visibile al canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252.
Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva tutte le partite della stagione 2026/2027, dai playoff dei preliminari ai primi incontri della classifica unica fino alla finale di Francoforte sul Meno del 26 maggio 2027.
Dove vedere Celta Vigo Juventus in streaming
Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Celta Vigo Juventus sarà visibile in streaming su Sky Go o NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).
Si può accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.
Dove vedere Celta Vigo Juventus in tv e streaming gratis
Celta Vigo-Juventus non sarà visibile gratuitamente.
Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro su TV8 una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.
Celta Vigo Juventus, tutte le info – Europa League 2026/27
- Data: giovedì 15 ottobre 2026
- Orario: 21.00
- Stadio: Balaidos, Vigo
- Diretta TV: Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport 252)
- Streaming: Sky Go, NOW
- Diretta gratis: non disponibile per la partita