La seconda giornata della UEFA Europa League 2026/27 è pronta a prendere il via, giovedì 15 ottobre. Scende ancora in campo la Juventus, che affronterà in trasferta il Celta Vigo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00.

I bianconeri di Luciano Spalletti hanno collezionato una larga vittoria all’esordio con il Nec fra le mura amiche dell’Allianz Stadium e puntano di conquistare altri tre punti per partire al meglio in questa campagna europea.

Ma dove vedere Celta Vigo Juventus in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now.