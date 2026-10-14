Nuova lite sullo stadio di San Siro: in ballo 40 milioni per il quartiere

Nuovo fronte di scontro politico a Milano sul progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan. Al centro della polemica ci sono 40 milioni di euro che avrebbero dovuto essere destinati alla riqualificazione del quartiere di San Siro, ma che secondo alcuni esponenti dell’opposizione – riporta Libero nella sua edizione odierna – sarebbero stati assorbiti dai maggiori costi delle opere infrastrutturali legate al nuovo impianto. Come emerge dal Rapporto ambientale depositato nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), le risorse inizialmente previste per il quartiere risulterebbero infatti utilizzate per coprire gli extracosti delle infrastrutture e della sistemazione a verde delle aree interessate dall’operazione. Nel documento si parla nello specifico di «extra oneri assorbiti dalle opere infrastrutturali che hanno un costo superiore rispetto ai contributi concessori e dalla sistemazione a verde delle aree in cessione previste dal contratto e dalla convenzione quadro». Una ricostruzione che ha sollevato le critiche di Marco Bestetti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex presidente del Municipio 7, e di Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale. Secondo l’opposizione, il rischio è che vengano meno le risorse aggiuntive promesse per il recupero urbanistico del quartiere.

A respingere questa interpretazione è stata la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, titolare della delega all’Urbanistica, secondo cui gli interventi per San Siro non sarebbero affatto a rischio. Anzi, le risorse disponibili sarebbero superiori a quelle inizialmente previste. «Non soltanto ci sono i 40 milioni messi a disposizione del Consiglio comunale, ma anzi saranno oltre 70», ha spiegato Scavuzzo, sottolineando che gli interventi per San Siro e i quartieri limitrofi saranno finanziati attraverso i 73 milioni di euro già incassati dal Comune come prima tranche della vendita del Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan. Secondo la vicesindaca, la delibera di vendita approvata nel settembre 2025 non conterrebbe più un riferimento specifico ai 40 milioni, rinviando a un successivo provvedimento la destinazione delle risorse ricavate dall’operazione. Una spiegazione che tuttavia non convince l’opposizione, che richiama due ordini del giorno approvati dal centrosinistra nel dicembre 2022 e nel novembre 2024. Il primo prevedeva espressamente almeno 40 milioni per interventi sul quartiere, da reperire attraverso oneri di urbanizzazione non assorbiti dal progetto stadio, contributi sul costo di costruzione ed extraoneri concordati con i proponenti. Si trattava dunque, secondo questa interpretazione, di risorse distinte dagli incassi della vendita.