La Samp celebra i suoi 80 anni: svelato un orologio con il Baciccia da 7mila euro

La presentazione si è tenuta nell’ambito dello Sport&Business Forum, presso la location del Salone Nautico, davanti a un pubblico ristretto. Le prime immagini sono state diffuse sui social da uno degli invitati, seguite dai video dell’evento in cui si vede Giampaolo Pazzini , testimonial d’eccezione, alzare la bandiera della Sampdoria che nascondeva i due orologi esposti.

La Sampdoria celebra gli 80 anni della propria storia con un orologio da collezione destinato a una clientela selezionata. Il modello, riporta il Secolo XIX, porta la firma di Claudio Morelli , CEO corporate blucerchiato, che ha fortemente voluto l’iniziativa e l’ha affidata a un marchio svizzero , in linea con la propria nazionalità. Si tratta di un’azienda giovane, fondata nel 2018 anche grazie alla volontà di Mark Streit , notissimo ex hockeista su ghiaccio elvetico, giunto appositamente a Genova per l’occasione.

La produzione prevede soltanto ottanta esemplari, tanti quanti sono gli anni del club. Il prezzo di vendita al pubblico dovrebbe aggirarsi intorno ai 7mila euro, una cifra che rende il prodotto inaccessibile alla maggior parte dei tifosi. Secondo il quotidiano genovese, si tratta di un’operazione commerciale e di marketing studiata per rivolgersi a un target ben definito.

Dal punto di vista economico, la società ha deciso di acquistare l’intera serie, sostenendo un investimento di circa 360mila euro, e ha già iniziato a proporre gli orologi a potenziali acquirenti. Il club si assume quindi il rischio d’impresa e punta a rientrare della spesa attraverso la rivendita, che, al prezzo di 7mila euro per esemplare, consentirebbe di raggiungere un incasso complessivo di circa 560mila euro.