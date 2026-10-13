Maxi colpo di Netflix: trasmetterà i Mondiali del 2030 in Spagna

Era attesa e anche preannunciata da ormai diverso tempo e ora è ufficiale: Netflix scende in campo e si aggiudica la trasmissione in diretta di una competizione calcistica. E non si tratta di un torneo qualunque, ma dei Mondiali 2030.
La piattaforma streaming più famosa al mondo, infatti, si è aggiudicata i diritti televisivi del prossimo torneo iridato per quanto riguarda la Spagna – che organizzerà i Mondiali insieme a Marocco e Portogallo (con partite giocate anche in Uruguay, Paraguay e Argentina) – e anche Andorra. Si tratta di una prima volta assoluta per Netflix per quanto riguarda il territorio spagnolo e un importante torneo internazionale di calcio maschile, come ha sottolineato con entusiasmo la stessa piattaforma.
In Spagna i Mondiali 2030 saranno trasmessi in chiaro da TVE (una partita a giornata), quindi Netflix non si è aggiudicato i diritti i trasmissione in esclusiva assoluta, ma si tratta comunque di una prima volta di livello. Netflix offrirà inoltre un canale nazionale in chiaro che trasmetterà un pacchetto di partite comprendente tutti gli incontri della Spagna, entrambe le semifinali e la finale.
Durante l’ultima edizione dei Mondiali, vinti tra l’altro dalla Spagna, la rete televisiva pubblica spagnola TVE ha trasmesso le partite della Roja, mentre DAZN, che si è aggiudicata i diritti global della competizione, ha trasmesso tutte le 104 partite.
Guardando oltre, allo stato attuale, Netflix detiene i diritti negli Stati Uniti e in Canada per i Mondiali femminili del 2027, che si disputeranno in Brasile, e per l’edizione del 2031, che sarà ospitata congiuntamente da Costa Rica, Giamaica, Messico e Stati Uniti.
L’accordo in Spagna rappresenta un’ulteriore prova dell’espansione di Netflix nel mondo delle trasmissioni sportive, con NFL, MLB, WWE, pugilato e MMA già presenti sulla piattaforma di streaming.