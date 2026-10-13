Maxi colpo di Netflix: trasmetterà i Mondiali del 2030 in Spagna

Era attesa e anche preannunciata da ormai diverso tempo e ora è ufficiale: Netflix scende in campo e si aggiudica la trasmissione in diretta di una competizione calcistica. E non si tratta di un torneo qualunque, ma dei Mondiali 2030.

La piattaforma streaming più famosa al mondo, infatti, si è aggiudicata i diritti televisivi del prossimo torneo iridato per quanto riguarda la Spagna – che organizzerà i Mondiali insieme a Marocco e Portogallo (con partite giocate anche in Uruguay, Paraguay e Argentina) – e anche Andorra. Si tratta di una prima volta assoluta per Netflix per quanto riguarda il territorio spagnolo e un importante torneo internazionale di calcio maschile, come ha sottolineato con entusiasmo la stessa piattaforma.