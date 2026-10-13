La Lazio ottimista sul nuovo Flaminio dopo le modifiche al progetto

Il Comune di Roma punta a riconoscere l’interesse pubblico entro fine anno.

Di
Redazione
Onefootball
Stadi
Tifosi della Lazio contro Lotito
Claudio Lotito (Foto: Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Si respira ottimismo in casa Lazio per il progetto del nuovo Flaminio, il cui investimento totale è pari a circa 437,5 milioni di euro. Come riferisce il Corriere dello Sera-Roma, sono trascorsi due mesi dalla conclusione della Conferenza dei Servizi preliminare sul piano presentato dal club e dal successivo parere positivo della Soprintendenza, seppur accompagnato da alcuni vincoli. Da quel momento, a Formello prevale l’ottimismo.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, gli uomini di Claudio Lotito sono convinti di aver trovato le soluzioni più adatte per conciliare le richieste degli enti di tutela. La pensilina dovrà rimanere visibile, mentre l’impianto non dovrà coprire l’Auditorium né il Palazzetto dello Sport, due strutture che condividono con lo stadio l’area di Viale Tiziano.

Su CF Pro è disponibile il report sull’impatto del calciomercato 2026/27 sul bilancio della Lazio, con i dati di ogni operazione in entrata e in uscita. Scarica il report.

Anche il Campidoglio accoglie positivamente il dossier. Nei giorni scorsi il sindaco Roberto Gualtieri ha dichiarato: «Auspichiamo di poter concedere l’interesse pubblico sul progetto della Lazio entro la fine dell’anno». Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che le indicazioni della Soprintendenza possono essere superate.

«La Conferenza dei servizi preliminare si è chiusa in modo positivo con delle prescrizioni — ha proseguito Gualtieri nel suo intervento a Radio Radioma il progetto si può adattare e su questo la società sta dialogando con la Soprintendenza. Appena questa fase sarà conclusa potremo concedere il pubblico interesse, che è la condizione per sbloccare i passaggi successivi: la progettazione definitiva e la conferenza dei servizi decisoria. Ma crediamo che il via libera finale non arriverà in tempi biblici. Condizione attuale del Flaminio? Vergognosa, con un rudere d’autore abbandonato nel nulla, inutilizzato e nel cuore della città».

Il riconoscimento dell’interesse pubblico costituisce uno dei passaggi fondamentali dell’iter, poiché consente di procedere con le successive fasi autorizzative. Il dialogo tra la società e la Soprintendenza prosegue in maniera costruttiva e collaborativa.

Discorso differente per la tifoseria, con cui la situazione rimane tesa. I gruppi organizzati hanno annunciato che domenica prossima saranno a Torino per sostenere la squadra nella sfida contro la Juventus. La trasferta, tuttavia, non cambia la linea della protesta nei confronti della società: nelle partite casalinghe l’Olimpico continuerà a essere semivuoto. L’ultimo caso è stato quello della gara contro il Monza, alla quale hanno assistito appena 10.300 persone.

Le coppe europee e le grandi sfide delle Nazionali sono su Sky Sport. Tutto l’intrattenimento di Sky e lo sport, insieme a partire da 29,99€ al mese.

Temi

Stadio Flaminio

Club

Lazio