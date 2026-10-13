La Lazio ottimista sul nuovo Flaminio dopo le modifiche al progetto

Si respira ottimismo in casa Lazio per il progetto del nuovo Flaminio, il cui investimento totale è pari a circa 437,5 milioni di euro . Come riferisce il Corriere dello Sera-Roma, sono trascorsi due mesi dalla conclusione della Conferenza dei Servizi preliminare sul piano presentato dal club e dal successivo parere positivo della Soprintendenza, seppur accompagnato da alcuni vincoli. Da quel momento, a Formello prevale l’ottimismo.

Anche il Campidoglio accoglie positivamente il dossier. Nei giorni scorsi il sindaco Roberto Gualtieri ha dichiarato: «Auspichiamo di poter concedere l’interesse pubblico sul progetto della Lazio entro la fine dell’anno». Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che le indicazioni della Soprintendenza possono essere superate.

«La Conferenza dei servizi preliminare si è chiusa in modo positivo con delle prescrizioni — ha proseguito Gualtieri nel suo intervento a Radio Radio — ma il progetto si può adattare e su questo la società sta dialogando con la Soprintendenza. Appena questa fase sarà conclusa potremo concedere il pubblico interesse, che è la condizione per sbloccare i passaggi successivi: la progettazione definitiva e la conferenza dei servizi decisoria. Ma crediamo che il via libera finale non arriverà in tempi biblici. Condizione attuale del Flaminio? Vergognosa, con un rudere d’autore abbandonato nel nulla, inutilizzato e nel cuore della città».