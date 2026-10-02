La missione stadi di Gualtieri: «Acceleriamo anche sul Flaminio»

Portato all’ultimo step il discorso sullo stadio della Roma a Pietralata, il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri si aspetta passi avanti decisi anche per l’altro progetto calcistico: la ristrutturazione dello stadio Flaminio da parte della Lazio. «Auspichiamo di poter concedere l’interesse pubblico sul progetto della Lazio entro la fine dell’anno – ha esordito il primo cittadino di Roma nel suo intervento a Radio Radio –. Le prescrizioni della Soprintendenza sono superabili». Insomma, l’ottimismo è alto anche per questo progetto in attesa di segnali concreti da parte del club di Claudio Lotito.

Nel suo intervento, Gualtieri ha sottolineato nuovamente quanto richiesto dalla Soprintendenza nelle sue prescrizioni: necessità di mantenere la tribuna coperta e di non far coprire dai piloni del nuovo e secondo anello il profilo esterno del Flaminio. Indicazioni messe nero su bianco che hanno portato i tecnici della Lazio a rivedere radicalmente il primo progetto. Una piccola frenata, non uno stop, assicurano da Formello. «La Conferenza dei servizi preliminare si è chiusa in modo positivo con delle prescrizioni — ha proseguito Gualtieri — ma il progetto si può adattare e su questo la società sta dialogando con la Soprintendenza. Appena questa fase sarà conclusa potremo concedere il pubblico interesse, che è la condizione per sbloccare i passaggi successivi: la progettazione definitiva e la conferenza dei servizi decisoria. Ma crediamo che il via libera finale non arriverà in tempi biblici. Condizione attuale del Flaminio? Vergognosa, con un rudere d’autore abbandonato nel nulla, inutilizzato e nel cuore della città».