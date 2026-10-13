Inchiesta ultras: l'ex capo della curva Sud milanista Luca Lucci condannato a otto anni in appello

Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli del 2019. Da quest’ultima accusa è stato però assolto; nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.

Per questo capo d’accusa, Lucci era stato accusato di essere il mandante e per questo la sostituta pg Simonetta Bellaviti e il pm Paolo Storari avevano chiesto altri 5 anni, con una pena complessiva, dunque, che sarebbe potuta arrivare a 13 anni. In primo grado era stato condannato a 10 anni. Per l’imputazione sul tentato omicidio la difesa di Lucci ha sempre insistito sui motivi d’appello per la sua innocenza.