La UEFA Champions League continua, martedì 13 ottobre, e tra le italiane sarà protagonista il Napoli che affronterà il Villarreal in trasferta. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.
La formazione di Massimiliano Allegri cercano i primi punti in questa campagna europea dopo aver perso all’esordio in casa contro i campioni di Inghilterra dell’Arsenal. Ma dove vedere Villarreal Napoli in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now TV.
Dove vedere Villarreal Napoli in tv – La Champions League è su Sky
La competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) ai canali Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K.
Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2026/2027, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027.
Dove vedere Villarreal Napoli in streaming
Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Villarreal-Napoli sarà visibile in streaming su Sky Go o NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).
Si può accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.
Dove vedere Villarreal Napoli in tv e streaming gratis
Inter Brugge non sarà visibile gratuitamente.
Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.
Villarreal Napoli, tutte le info – Champions League 2026/27
- Data: martedì 12 settembre 2026
- Orario: 21.00
- Stadio: Della Ceramica, Villarreal
- Diretta TV: Sky Sport (Sport Arena, Sky Sport 253)
- Streaming: Sky Go, NOW
- Diretta gratis: non disponibile per la partita