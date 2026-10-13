La UEFA Champions League continua, martedì 13 ottobre, e tra le italiane sarà protagonista il Napoli che affronterà il Villarreal in trasferta. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

La formazione di Massimiliano Allegri cercano i primi punti in questa campagna europea dopo aver perso all’esordio in casa contro i campioni di Inghilterra dell’Arsenal. Ma dove vedere Villarreal Napoli in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now TV.