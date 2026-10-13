Inter-Brugge: dove vedere la seconda partita della Champions 2026/27

Tutte le info sulla diretta della gara di Champions League, in programma martedì 13 settembre alle ore 21.

 

Di
Luca Cosentini
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Inter
(Photo by Claudio Villa/Getty Images)

La UEFA Champions League continua, martedì 13 ottobre, e tra le italiane sarà protagonista l’Inter che affronterà il Brugge a San Siro. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

I nerazzurri di Cristian Chivu cercano i primi punti in questa campagna europea dopo aver perso all’esordio contro il Real Madrid di José Mourinho al Santiago Bernabeu. Ma dove vedere Inter Brugge in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now TV.

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Dove vedere Inter Brugge in tv – La Champions League è su Sky

La competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) ai canali Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K.

Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2026/2027, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027.

Dove vedere Inter Brugge in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Inter-Brugge sarà visibile in streaming su Sky Go o NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

Si può accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Dove vedere Inter Brugge in tv e streaming gratis

Inter Brugge non sarà visibile gratuitamente.

Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.

Inter Brugge, tutte le info – Champions League 2026/27

  • Data: martedì 12 settembre 2026
  • Orario: 21.00
  • Stadio: Giuseppe Meazza-San Siro, Milano
  • Diretta TV: Sky Sport (Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K)
  • Streaming: Sky Go, NOW
  • Diretta gratis: non disponibile per la partita

Su NOW puoi seguire i principali campionati e le competizioni europee, come Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Premier League e Bundesliga. CLICCA QUI E SCOPRI L’OFFERTA