La UEFA Champions League continua, martedì 13 ottobre, e tra le italiane sarà protagonista l’Inter che affronterà il Brugge a San Siro. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

I nerazzurri di Cristian Chivu cercano i primi punti in questa campagna europea dopo aver perso all’esordio contro il Real Madrid di José Mourinho al Santiago Bernabeu. Ma dove vedere Inter Brugge in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now TV.