Ma dove vedere Atalanta-Venezia in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN.

L’Atalanta vuole sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti dopo un inizio poco soddisfacente. Il Venezia, invece, si trova ultimo in classifica a quota zero e ha bisogno di un risultato positivo per guadagnare il primi punti della stagione.

La sesta giornata della Serie A 2026/27 prosegue lunedì 12 ottobre con la sfida tra Atalanta e Venezia , in programma al Gewiss Stadium di Bergamo . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30 .

Dove vedere Atalanta Venezia in tv

Atalanta-Venezia sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.30. La sfida della sesta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Atalanta Venezia in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Atalanta-Venezia sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Atalanta Venezia in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Atalanta Venezia in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Atalanta-Venezia è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Atalanta Venezia, quando si gioca

L’appuntamento con Atalanta-Venezia è fissato per lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18.30 al Gewiss Stadium di Bergamo. La sfida è valida per la sesta giornata della Serie A 2026/27, che riparte dopo la pausa per le Nazionali.

La squadra bergamasca ha bisogno di una vittoria dopo la sconfitta contro la Juventus, mentre il Venezia, neo-promosso in Serie A deve vuole allontanarsi dall’ultima posizione in classifica.