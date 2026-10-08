Il TAR respinge la sospensiva richiesta da Zappi: l'AIA al voto il 10 ottobre per il nuovo presidente

Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare presentata dall’ex presidente dell’AIA Antonio Zappi, che mirava a bloccare il percorso elettorale dell’Associazione Italiana Arbitri, con il voto per scegliere il nuovo numero degli arbitri italiani che si terrà quindi quindi regolarmente sabato 10 ottobre.

Lo scorso gennaio, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto a Zappi una squalifica di 13 mesi per pressioni indebite sui designatori delle commissioni arbitrali di Serie C e D affinché rassegnassero le dimissioni. La sanzione è stata successivamente confermata sia dalla Corte Federale d’Appello a febbraio, sia in via definitiva dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI il 28 aprile 2026, decretando la sua ufficiale decadenza da presidente AIA.