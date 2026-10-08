Goldman Sachs fa ricchi i suoi top manager: bonus da mezzo miliardo di dollari

Una pioggia di bonus milionari per i vertici di Goldman Sachs. La banca d’affari statunitense si prepara a distribuire oltre 500 milioni di dollari in premi straordinari a circa 20 dei suoi principali dirigenti, in quella che si annuncia come una delle più importanti operazioni di remunerazione del management nella storia dell’istituto. Come riportato da Bloomberg, sulla base di documenti societari e fonti vicine alla vicenda, gli incentivi saranno assegnati definitivamente entro la fine di ottobre e rappresentano il risultato di un programma di remunerazione quinquennale legato alle performance della banca. Il principale beneficiario sarà David Solomon, amministratore delegato di Goldman Sachs, destinato a ricevere da solo un premio azionario dal valore superiore ai 100 milioni di dollari. Una cifra che si aggiunge ai normali compensi riconosciuti al manager e che testimonia le dimensioni raggiunte dai piani di incentivazione dei vertici della finanza americana.

Come funzionano i maxi bonus ai manager di Goldman Sachs I premi non rappresentano un nuovo incentivo deciso improvvisamente dalla banca, ma sono il risultato di un piano avviato nell’ottobre del 2021, i cui dettagli erano stati comunicati attraverso documenti societari pubblicati tra la fine dello stesso anno e l’inizio del 2022. Il programma prevedeva l’assegnazione di incentivi azionari legati ai risultati conseguiti nell’arco di cinque anni, con l’obiettivo di premiare i dirigenti in caso di performance positive rispetto ai principali concorrenti di Wall Street. In questo periodo Goldman Sachs ha registrato risultati superiori a quelli di molte altre grandi banche d’affari, consentendo ai manager coinvolti nel piano di maturare premi di valore particolarmente elevato. L’importo complessivo, superiore a mezzo miliardo di dollari, è calcolato sulla base dell’attuale quotazione delle azioni della banca e potrà quindi variare in funzione dell’andamento del titolo prima dell’assegnazione definitiva. Oltre a Solomon, tra i principali beneficiari figura John Waldron, presidente e direttore operativo dell’istituto, considerato il più probabile successore dell’attuale CEO. Tra gli altri dirigenti coinvolti compaiono Ashok Varadhan, Dan Dees e Marc Nachmann, figure di primo piano nelle attività della banca. Solomon, oltre 100 milioni di bonus dopo i 47 milioni nel 2025 Il premio straordinario si aggiunge a una remunerazione già particolarmente elevata per il numero uno di Goldman Sachs. Per il 2025, infatti, il consiglio di amministrazione aveva riconosciuto a Solomon un pacchetto retributivo complessivo da 47 milioni di dollari, in crescita del 21% rispetto ai 39 milioni dell’anno precedente.