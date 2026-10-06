Il presidente del Lecce Sticchi Damiani sullo stadio: «Chiusura lavori prevista per dicembre»

«I lavori stanno procedendo spediti. La chiusura è prevista per dicembre, ma la copertura integrale dovrebbe essere montata prima», ha spiegato Saverio Sticchi Damiani. Il presidente del Lecce ha sottolineato anche il cambiamento dello stadio dal punto di vista estetico : «In pochi mesi lo stadio ha cambiato completamente forma, anche nell’aspetto visivo. Sono felice che i tifosi possano avere un po’ meno disagi rispetto a quelli che hanno dovuto vivere in passato. La copertura penso dia maggiore comfort, e renderà lo stadio più caldo dal punto di vista acustico ». Grazie alla nuova copertura, infatti, lo stadio non sarà solo più bello esteticamente, ma migliorerà l’esperienza dei tifosi.

Il progetto in vista degli Europei 2032

Il progetto di riqualificazione del Via del Mare è anche legato alla possibilità di ospitare alcune partite degli Europei 2032, competizione che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia. A fine settembre la FIGC ha inviato alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite. Tra gli impianti inseriti c’è anche il Via del Mare.

«Intanto essere nel gruppo degli stadi è già un traguardo – ha commentato Sticchi Damiani – Siamo felici di aver superato brillantemente, grazie anche al fondamentale supporto dell’amministrazione comunale, questo primo step».

Il presidente giallorosso riconosce però i limiti dello stadio legati principalmente alla capienza, pari a 32.000. Tuttavia Damiani ricorda che se alcuni stadi non sono ancora stati costruiti, il Via del Mare è già pronto. «Non siamo favoriti anche per un fatto legato alle dimensioni, perché 32.000 posti sono il minimo sindacale per questa competizione. Ci sono però diversi stadi che esistono solo sulla carta, mentre il Via del Mare è uno stadio già esistente, pronto e che risponde a tutti i requisiti», ha concluso il presidente del Lecce.