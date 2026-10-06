Italia, la vittoria contro la Turchia vale la prima fascia nel sorteggio per le qualificazioni a EURO 2028

Infatti, il successo contro la nazionale di Vincenzo Montella assicura a Donnarumma e compagni almeno il terzo posto nel girone 1 della Lega A di Nations League mettendosi alle spalle matematicamente proprio la Turchia, sconfitta due volte in pochi giorni. Questa era la condizione essenziale per rimanere fra le 12 teste di serie che il prossimo 6 dicembre saranno inserite in prima fascia nel sorteggio per il prossimo torneo continentale.

La vittoria per 3-1 di Bologna contro la Turchia certifica un primo e importante traguardo per l’ Italia di Roberto Mancini : gli Azzurri saranno nella urna delle teste di serie in vista dei sorteggi dei gironi validi per le qualificazioni ai prossimi Europei 2028 che si terranno nel Regno Unito e in Irlanda.

Insieme all’Italia, ci sono altre quattro nazionali che hanno centrato l’obiettivo di essere nella prima fascia del sorteggio e queste sono:

Grecia

Francia

Olanda

Portogallo

Tutte, quindi, non possono terminare il proprio girone di Nations League all’ultimo posto. Condizione che può ancora accadere a formazioni di primissimo livello come Germania e Norvegia, che hanno concluso questo ciclo di partite e non dovranno commettere più errori nelle ultime due giornate in programma a novembre. Discorso che vale soprattutto per Haaland e compagni, attualmente ultimo nel proprio raggruppamento e a serio rischio di retrocessione in seconda fascia in vista dei sorteggi per le qualificazioni a EURO 2028. Ovviamente la Norvegia rappresenterebbe comunque un avversario da evitare per le squadre di prima fascia, come dimostrato dalle qualificazioni Mondiali che l’Italia ricorda, purtroppo, molto bene.