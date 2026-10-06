Dove vedere l’addio di Messi all'Argentina: orario e canale TV

Lionel Messi è pronto a salutare la Selección Argentina. Nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, il fuoriclasse argentino scenderà in campo contro il Benin per la sua ultima partita con la Nazionale.

La partita chiuderà un capitolo lungo più di 20 anni. Messi ha esordito con la Nazionale nel 2005 ma il primo trionfo è arrivato solo nel 2021 con la vittoria della Copa América. Il fuoriclasse è diventato il giocatore con più presenze e il miglior marcatore nella storia della Selección. In particolare, Lionel Messi ha conquistato 207 presenze e 125 gol.

Il suo percorso con la Nazionale ha vissuto anche momenti difficili, dalle finali perse fino alla sconfitta nel Mondiale 2014. Poi sono arrivati i trofei che hanno cambiato la storia di Messi con l’Argentina: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, il Mondiale 2022 e la Copa América 2024.

Ora l’ultimo appuntamento sarà contro il Benin. Ma dove vedere l’addio di Messi all’Argentina?