La Lega Serie A: «Commissariamento FIGC inopportuno. Completo supporto a Malagò»

In attesa del voto in Giunta CONI di questo pomeriggio, nella serata di ieri la Lega Calcio Serie A, che nelle settimane scorse ha sempre mantenuto la linea del silenzio ufficiale sulla questione, ha pubblicato una nota per esprimere tutta la sua contrarietà sull’eventuale commissariamento della FIGC.
Il via libera del CONI al commissariamento della Federcalcio vedrebbe la decadenza di Giovanni Malagò – candidato proprio con l’appoggio della Serie A – dalla carica di presidente. Nelle ultime ore emerge comunque una possibile permanenza del dirigente romano che passerebbe da numero uno a commissario.
«La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche – si legge nella nota –. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto».
«Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del CONI, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano», conclude la nota della Lega Calcio Serie A.