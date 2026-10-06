La Lega Serie A: «Commissariamento FIGC inopportuno. Completo supporto a Malagò»

In attesa del voto in Giunta CONI di questo pomeriggio, nella serata di ieri la Lega Calcio Serie A , che nelle settimane scorse ha sempre mantenuto la linea del silenzio ufficiale sulla questione, ha pubblicato una nota per esprimere tutta la sua contrarietà sull’ eventuale commissariamento della FIGC .

«La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche – si legge nella nota –. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto».

«Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del CONI, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano», conclude la nota della Lega Calcio Serie A.