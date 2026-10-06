Completata la fusione Paramount-Warner: il ruolo di Cardinale e RedBird

Dopo mesi di attesa, la fusione fra Paramount e Warner Bros Discovery è arrivata alla fumata bianca. Si tratta di una delle più grandi operazioni nella storia globale dei media e dell’entertainment, che dà vita alla nuova Skydance. Un colosso da quasi 70 miliardi di dollari di ricavi, oltre 200 milioni di abbonati streaming e un portafoglio che riunisce Paramount, Warner Bros., HBO, CBS, CNN, CBS Sports, TNT Sports e alcuni dei marchi e contenuti più conosciuti al mondo.

In questa operazione è significativo il ruolo avuto dal fondo RedBird di Gerry Cardinale, che controlla il Milan e il Tolosa. Cardinale non è solo uno degli investitori, ma l’architetto industriale dell’operazione, che conferma il modello costruito da RedBird per il tra media, sport ed entertainment.

Come detto, RedBird è direttamente coinvolta anche nell’investimento: l’operazione comprende 47 miliardi di dollari di nuovo capitale. La famiglia Ellison e RedBird detengono inoltre insieme il 100% dei diritti di voto della nuova società. Non si tratta di un’operazione pensata solo per generare efficienze, ma per crescere e continuare a investire: oltre 30 miliardi di dollari destinati ai contenuti e un obiettivo di oltre 10 miliardi di dollari di free cash flow entro il 2030.