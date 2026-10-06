Completata la fusione Paramount-Warner: il ruolo di Cardinale e RedBird

L’operazione condotta da RedBird con la famiglia Ellison comprende 47 miliardi di dollari di nuovo capitale per la neonata società Skydance.

Di
Luca Cosentini
Business
Milan nuovo organigramma
Gerry Cardinale

Dopo mesi di attesa, la fusione fra Paramount e Warner Bros Discovery è arrivata alla fumata bianca. Si tratta di una delle più grandi operazioni nella storia globale dei media e dell’entertainment, che dà vita alla nuova Skydance. Un colosso da quasi 70 miliardi di dollari di ricavi, oltre 200 milioni di abbonati streaming e un portafoglio che riunisce Paramount, Warner Bros., HBO, CBS, CNN, CBS Sports, TNT Sports e alcuni dei marchi e contenuti più conosciuti al mondo.

In questa operazione è significativo il ruolo avuto dal fondo RedBird di Gerry Cardinale, che controlla il Milan e il Tolosa. Cardinale non è solo uno degli investitori, ma l’architetto industriale dell’operazione, che conferma il modello costruito da RedBird per il  tra media, sport ed entertainment.

Come detto, RedBird è direttamente coinvolta anche nell’investimento: l’operazione comprende 47 miliardi di dollari di nuovo capitale. La famiglia Ellison e RedBird detengono inoltre insieme il 100% dei diritti di voto della nuova società. Non si tratta di un’operazione pensata solo per generare efficienze, ma per crescere e continuare a investire: oltre 30 miliardi di dollari destinati ai contenuti e un obiettivo di oltre 10 miliardi di dollari di free cash flow entro il 2030.

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Cardinale ha così commentato l’operazione che ha portato alla creazione di Skydance: «Questo è un momento decisivo per il settore. Applicando il nostro modello di owner-operator all’impareggiabile portafoglio di Paramount e WBD, composto da franchise iconici, produzioni originali di alta qualità e diritti sugli eventi sportivi in diretta, possiamo tutelare questo patrimonio e, allo stesso tempo, prepararci a un panorama dei media che sta attraversando una trasformazione profonda. David, il nostro co-amministratore delegato Ynon Kreiz e il resto del nostro team Skydance di livello mondiale possiedono la visione e la comprovata esperienza necessarie per guidare questa trasformazione. Siamo orgogliosi di sostenerli mentre costruiamo una Hollywood più forte, ampliamo le opportunità per i talenti e creiamo valore a lungo termine per i nostri azionisti».

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