Nations League, Francia Belgio dove vederla: data, orario e diretta

Francia Belgio dove vederla? È una delle sfide di maggiore interesse della quarta giornata della UEFA Nations League 2026/27. Francia e Belgio scendono in campo oggi, lunedì 5 ottobre 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45 allo Stade de France di Saint-Denis Le due nazionali sono inserite nello stesso girone dell’Italia: Gruppo 1 della Lega A e tornano ad affrontarsi appena una settimana dopo la gara disputata in Belgio. Il primo confronto si era concluso con la vittoria della Francia per 1-0. Dopo una gara rimasta a lungo in equilibrio, Michael Olise ha deciso il match all’88’ minuto, regalando ai Bleus tre punti pesanti. La sfida di ritorno rappresenta quindi un appuntamento importante nella corsa alla qualificazione alla fase successiva del torneo. Grande attenzione anche sui protagonisti delle due squadre, con la Francia chiamata a confermare il successo dell’andata e rialzarsi dopo il pareggio con l’Italia e il Belgio pronto a cercare il riscatto allo Stade de France.

Francia Belgio dove vederla in TV La sfida tra Francia e Belgio sarà trasmessa in diretta e integralmente su Sky Sport Uno, con collegamento per il calcio d’inizio delle ore 20.45. La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Antonio Nucera. La gara rappresenta una delle partite scelte da Sky per la trasmissione integrale nella quarta giornata della competizione. La sfida non sarà dunque trasmessa in chiaro.