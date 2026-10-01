La Serie C vota all'unanimità contro il commissariamento della FIGC

Si è tenuta oggi l’Assemblea delle società di Lega Pro convocata in via straordinaria elettiva e in via ordinaria per la giornata odierna.

Ad aprire i lavori il presidente Matteo Marani, che ha dato il benvenuto al presidente della FIGC Giovanni Malagò presente alla riunione. Quest’ultimo ha dichiarato: «La Lega Pro è una componente fondamentale del calcio italiano e il lavoro che sta facendo merita attenzione e riconoscimento. La Riforma Zola rappresenta una scelta importante e lungimirante: investire sui giovani significa investire sul futuro del calcio italiano. Voglio sottolineare il sacrificio dei presidenti dei club. Portare avanti una società di Lega Pro significa assumersi responsabilità enormi, spesso con una passione che va ben oltre la dimensione sportiva.

Il percorso avviato da Matteo Marani sta dando risultati e credo sia importante continuare a lavorare con questa determinazione, mettendo al centro la sostenibilità e la valorizzazione dei club. La Federazione è e sarà al fianco della Lega Pro. La forza del calcio italiano passa anche dalla solidità delle sue fondamenta e la Serie C rappresenta una di queste», ha concluso il presidente della FIGC.