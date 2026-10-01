La Supercoppa torna in Italia: ufficiale Inter-Lazio a San Siro il 22 dicembre

Adesso è ufficiale. La Supercoppa Italiana 2026/27 si disputerà a Milano, allo stadio Giuseppe Meazza, martedì 22 dicembre 2026 alle ore 21.00. A contendersi il trofeo saranno Inter e Lazio, che prendono parte alla competizione in qualità di squadra Campione d’Italia in carica (l’Inter) e di finalista della Coppa Italia (la Lazio). Quella in programma a San Siro sarà la 39ª edizione della Supercoppa Italiana, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup. La novità più evidente riguarda il format. La competizione tornerà infatti a essere disputata attraverso una sola partita, abbandonando quindi la formula a quattro squadre con semifinali e finale utilizzata nelle edizioni precedenti. In caso di parità al termine dei 90 minuti sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti e, se l’equilibrio dovesse persistere, i calci di rigore.

Cinque cambi, sei in caso di supplementari. Diretta Mediaset Il regolamento prevede un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra, da effettuare utilizzando non più di tre interruzioni oltre all’intervallo. In caso di tempi supplementari sarà disponibile una quarta finestra e sarà consentita anche una sesta sostituzione. Ogni club potrà inoltre inserire nella lista gara fino a 26 calciatori, con undici titolari e tutti gli altri indicati come riserve. La manifestazione sarà organizzata dalla Lega Serie A, mentre la partita sarà trasmessa in diretta sulle reti Mediaset. Il pallone ufficiale utilizzato per la sfida sarà quello dello sponsor tecnico PUMA. Alla squadra vincitrice saranno consegnate la riproduzione in argento del trofeo della Supercoppa e 40 medaglie d’oro destinate a calciatori e tecnici. Alla finalista andranno invece 40 medaglie d’argento.