Armani pronta a cedere il 15%: in corsa LVMH, L’Oréal ed EssilorLuxottica

La nuova strategia dopo Giorgio Armani

La scomparsa del fondatore ha aperto una fase delicata per un gruppo costruito per oltre cinquant’anni attorno alla sua figura, con un controllo molto stretto sia sul fronte creativo sia su quello commerciale. A un mese dalla morte di Armani, Giuseppe Marsocci è stato nominato amministratore delegato e sta lavorando, con il supporto di Boston Consulting Group, a una revisione della strategia. L’obiettivo è definire meglio il posizionamento dei diversi marchi e aumentare il peso delle categorie a maggiore marginalità, in particolare gli accessori.

Anche la governance è stata rivista. Nel consiglio di amministrazione sono entrati profili esterni come l’ex numero uno di Gucci Marco Bizzarri e il fondatore di Yoox Federico Marchetti, mentre Leo Dell’Orco, storico dirigente del gruppo, è diventato presidente. Sul piano creativo, Armani ha affidato questo mese a Dario Vitale il compito di rilanciare Emporio Armani, marchio che genera quasi un terzo dei circa 2,2 miliardi di euro di ricavi annui del gruppo.

Vitale, reduce dall’esperienza in Miu Miu, avrà il compito di rendere Emporio più giovane e riconoscibile, mantenendo però i tratti distintivi della maison. A lui sarà affidato anche il rafforzamento dell’offerta negli accessori, area indicata dal management come una delle principali opportunità di crescita.

Ricavi in calo, EBITDA in crescita e valutazioni distanti

I colloqui sulla possibile cessione arrivano in una fase ancora complessa per il settore del lusso. Nel 2025 i ricavi di Armani sono diminuiti del 2,8% a 2,19 miliardi di euro, dopo il calo del 5% registrato nel 2024. L’EBITDA è invece salito del 3,2% a 153 milioni di euro, sostenuto dalla riduzione dei costi e dal miglior andamento di Armani Privé.

Le discussioni con i potenziali investitori, inizialmente attese per giugno, sono state rinviate proprio per consentire al nuovo management di lavorare alla riorganizzazione interna e dovrebbero ora entrare nel vivo tra fine settembre e inizio ottobre. Tra i tre soggetti coinvolti, EssilorLuxottica e L’Oréal hanno già rapporti commerciali consolidati con Armani. Il gruppo dell’occhialeria ha un accordo di licenza fino al 2038, mentre quello della cosmetica ha una partnership che arriva fino al 2050.