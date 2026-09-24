L’Inter chiude il bilancio 2026 con un utile di 22,7 milioni. Il patrimonio netto torna positivo

Il club nerazzurro ha chiuso con un risultato positivo per il secondo esercizio consecutivo e ha fatto registrare ricavi per 518 milioni di euro.

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
Inter bilancio 2026
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

L’Inter chiude ufficialmente il suo secondo bilancio consecutivo in utile. Lo ha comunicato la società nerazzurra in una nota pubblicata sul sito, spiegato che l’esercizio al 30 giugno 2026 si è chiuso con un risultato netto positivo per 22,7 milioni di euro, in linea con le stime di Calcio e Finanza. Si tratta di un altro ottimo risultato dopo quello della stagione 2024/25, in cui la società di Oaktree aveva fatto registrare un utile di 35 milioni di euro.

«Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2025/26 nel corso della riunione che si è svolta oggi presso la sede del Club. I risultati saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che si terrà entro la metà di ottobre», si legge nel comunicato.

Ti piace Calcio e Finanza? Aggiungici alle tue fonti preferite su Google. Clicca qui!

Ricavi a 518 milioni, costi in calo

Il conto economico della stagione 2025/26 evidenzia ricavi per 518 milioni di euro, il secondo miglior risultato nella storia dell’Inter dopo il record di 567 milioni registrato nella stagione precedente. Il 2024/25 era stato però caratterizzato da componenti straordinarie particolarmente rilevanti, legate alla partecipazione al Mondiale per Club e al raggiungimento della finale di UEFA Champions League.

L’utile netto da 22,7 milioni di euro è stato raggiunto grazie al consolidamento del fatturato e a una contemporanea riduzione dei costi della produzione, scesi di circa 20 milioni, pari al 4%. In crescita anche i ricavi commerciali, aumentati del 7%, soprattutto grazie all’andamento del merchandising e al nuovo modello di business sviluppato con Fanatics. Migliorano inoltre i ricavi da matchday in termini di media per evento.

Sul fronte sportivo, i ricavi da player trading sono aumentati di 11 milioni di euro, mentre ammortamenti e svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono diminuiti complessivamente di 8 milioni.

Patrimonio netto di nuovo positivo

Il miglioramento dei conti ha consentito all’Inter di riportare anche il patrimonio netto del Gruppo in territorio positivo, a quota 10,4 milioni di euro. Al termine dell’esercizio 2024/25, il dato era ancora negativo per circa 12 milioni. Si tratta quindi di un miglioramento di oltre 22 milioni di euro in un solo esercizio, favorito dal secondo utile consecutivo e dal percorso di progressivo riequilibrio economico-finanziario intrapreso dal club.

Un altro elemento significativo riguarda gli oneri finanziari. Nell’esercizio 2025/26, il peso di questa voce si è ridotto di circa il 50%, con un calo pari a 19 milioni di euro. La diminuzione è legata all’operazione di rifinanziamento conclusa al termine dello scorso esercizio, che ha consentito all’Inter di sostituire il precedente debito con una struttura caratterizzata da un costo del capitale più contenuto.

Investimenti su Appiano Gentile e Interello

Parallelamente al miglioramento dei conti, il club ha avviato anche un piano di investimenti sulle proprie infrastrutture. Gli interventi riguardano in particolare l’Inter Training Center di Appiano Gentile e il Konami Women & Talent Center di Interello, due strutture sulle quali la società punta per sostenere lo sviluppo della prima squadra, del settore giovanile e del movimento femminile.

Il rafforzamento infrastrutturale rientra in una strategia di medio-lungo periodo che punta ad accompagnare la crescita dei ricavi e il consolidamento economico con investimenti sugli asset del club.

Le prospettive per il 2026/27

Per la stagione in corso, l’Inter ha inoltre rafforzato la rosa a disposizione di Cristian Chivu, alla sua seconda stagione sulla panchina nerazzurra, con l’arrivo di nuovi profili internazionali da affiancare al nucleo già consolidato. Il club affronta nel 2026/27 la sua nona partecipazione consecutiva alla Champions League e la Serie A da campione d’Italia in carica.

Sul fronte commerciale, l’avvio della nuova stagione ha portato anche alla firma di una partnership con BBVA, nuovo Official Sleeve Partner e Official Banking Partner dell’Inter, oltre che Front Jersey Partner delle formazioni giovanili dall’Under 18 in giù.

La società punta così a proseguire il percorso di crescita iniziato negli ultimi esercizi, cercando di consolidare contemporaneamente i risultati sportivi, commerciali e finanziari raggiunti negli ultimi due anni.

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.

Club

Inter