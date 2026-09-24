Ricavi a 518 milioni, costi in calo

Il conto economico della stagione 2025/26 evidenzia ricavi per 518 milioni di euro, il secondo miglior risultato nella storia dell’Inter dopo il record di 567 milioni registrato nella stagione precedente. Il 2024/25 era stato però caratterizzato da componenti straordinarie particolarmente rilevanti, legate alla partecipazione al Mondiale per Club e al raggiungimento della finale di UEFA Champions League.

L’utile netto da 22,7 milioni di euro è stato raggiunto grazie al consolidamento del fatturato e a una contemporanea riduzione dei costi della produzione, scesi di circa 20 milioni, pari al 4%. In crescita anche i ricavi commerciali, aumentati del 7%, soprattutto grazie all’andamento del merchandising e al nuovo modello di business sviluppato con Fanatics. Migliorano inoltre i ricavi da matchday in termini di media per evento.

Sul fronte sportivo, i ricavi da player trading sono aumentati di 11 milioni di euro, mentre ammortamenti e svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono diminuiti complessivamente di 8 milioni.

Patrimonio netto di nuovo positivo

Il miglioramento dei conti ha consentito all’Inter di riportare anche il patrimonio netto del Gruppo in territorio positivo, a quota 10,4 milioni di euro. Al termine dell’esercizio 2024/25, il dato era ancora negativo per circa 12 milioni. Si tratta quindi di un miglioramento di oltre 22 milioni di euro in un solo esercizio, favorito dal secondo utile consecutivo e dal percorso di progressivo riequilibrio economico-finanziario intrapreso dal club.

Un altro elemento significativo riguarda gli oneri finanziari. Nell’esercizio 2025/26, il peso di questa voce si è ridotto di circa il 50%, con un calo pari a 19 milioni di euro. La diminuzione è legata all’operazione di rifinanziamento conclusa al termine dello scorso esercizio, che ha consentito all’Inter di sostituire il precedente debito con una struttura caratterizzata da un costo del capitale più contenuto.