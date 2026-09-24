L’Inter chiude ufficialmente il suo secondo bilancio consecutivo in utile. Lo ha comunicato la società nerazzurra in una nota pubblicata sul sito, spiegato che l’esercizio al 30 giugno 2026 si è chiuso con un risultato netto positivo per 22,7 milioni di euro, in linea con le stime di Calcio e Finanza. Si tratta di un altro ottimo risultato dopo quello della stagione 2024/25, in cui la società di Oaktree aveva fatto registrare un utile di 35 milioni di euro.
«Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2025/26 nel corso della riunione che si è svolta oggi presso la sede del Club. I risultati saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che si terrà entro la metà di ottobre», si legge nel comunicato.