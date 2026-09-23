De Laurentiis a tutto campo: annuncia il nuovo centro sportivo del Napoli e un'intesa con Q8 per lo stadio

Uno dei traguardi posti da Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli, per quanto riguarda il fuori campo, è quello di dotare il club azzurro di infrastrutture moderne e che possano portare la società a un nuovo livello. E quest’oggi sono arrivate novità importanti, dallo stesso patron azzurro, per quanto riguarda sia il nuovo stadio che il centro sportivo.

«A Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio. E 7500 mq tra uffici e spogliatoi per prima squadra e tutte le giovanili», le parole di De Laurentiis in merito al centro sportivo rilasciate durante la conferenza stampa a Roma nella sede dell’Associazione stampa estera dove gli è stato consegnato il premio sportivo alla carriera.