De Laurentiis a tutto campo: annuncia il nuovo centro sportivo del Napoli e un'intesa con Q8 per lo stadio

Uno dei traguardi posti da Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli, per quanto riguarda il fuori campo, è quello di dotare il club azzurro di infrastrutture moderne e che possano portare la società a un nuovo livello. E quest’oggi sono arrivate novità importanti, dallo stesso patron azzurro, per quanto riguarda sia il nuovo stadio che il centro sportivo.
«A Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio. E 7500 mq tra uffici e spogliatoi per prima squadra e tutte le giovanili», le parole di De Laurentiis in merito al centro sportivo rilasciate durante la conferenza stampa a Roma nella sede dell’Associazione stampa estera dove gli è stato consegnato il premio sportivo alla carriera.
Inoltre, il numero uno del club azzurro ha parlato del nuovo stadio: «Ho una lettera d’intenti di un mese fa firmata con la Q8, a Napoli Est ho progettato uno stadio da 70mila posti e 120 skybox, più un museo interattivo. Ci metterei 24 mesi, non chiedo soldi a nessuno».
Sul Maradona, poi, è ormai scontro totale con il Comune: «Dice che paghiamo 900mila euro all’anno, rido. Complessivamente per il Maradona paghiamo oltre 2 milioni all’anno e lo abbiamo in uso solo i giorni delle partite, dovendolo riconsegnare il giorno dopo tutto pulito. Il Maradona andrebbe abbattuto per costruire nuove case per la città, il Comune vorrebbe investire 200 milioni per ammodernarlo ma con quella cifra faranno solo una carezza all’impianto».