Il turno di Serie A che parte stasera da Monza è l’ultimo prima di due weekend senza campionato, e comprime in quarantotto ore quasi tutto il calendario europeo: sabato all’Olimpico si incrociano le due capoliste, domenica la Juventus riceve l’Atalanta e al Metropolitano si gioca il derby di Madrid. Nello stesso fine settimana i Mondiali di ciclismo aprono a Montreal con la cronometro élite, mentre la pallavolo porta a Torino gli ottavi e due quarti degli Europei. Calcio · Serie A Enilive, 5ª giornata · sabato 19 settembre, ore 18 · Stadio Olimpico All’Olimpico si incrociano i due migliori attacchi del campionato Roma e Inter arrivano al sabato con dodici punti a testa, quattro vittorie su quattro e i due reparti offensivi più prolifici del torneo: tredici gol i nerazzurri, dodici i giallorossi, con la squadra di Gian Piero Gasperini prima per differenza reti grazie a un solo gol incassato in quattro partite. L’ultimo turno ha detto 0-2 a Torino, firmato Malen e Pisilli al 92′, e un 5-3 all’Udinese arrivato in rimonta. Cristian Chivu però rinuncia a Calhanoglu, Stones e Spence, e con Dybala e Soulé alle spalle di Malen la Roma si presenta invece al completo. Il fattore campo non ribalta la gerarchia: Sportium apre l’Inter a 2.55*, il pareggio a 3.40 e la Roma a 2.75, GoldBet vede maggior equilibrio e porta i giallorossi a 2.65 con i campioni d’Italia a 2.60. Venticinque gol in otto partite fra le due spiegano perché l’Over 2.5 scenda vicino a 1.60, più in basso di qualsiasi esito dell’1X2.

Calcio · Serie A Enilive, 5ª giornata · domenica 20 settembre, ore 18 · Allianz Stadium La Juventus ritrova l’Atalanta dopo un punto in due turni I primi due impegni dei bianconeri erano usciti perfetti, Frosinone e Parma battuti senza subire gol; poi sono arrivati l’1-1 con il Milan e la sconfitta a Sassuolo. Dopo il 5-0 rifilato al NEC in Europa League, che ridà un po’ di fiducia ai suoi, Luciano Spalletti si affida ancora a Kolo Muani davanti e alla coppia Koopmeiners-Douglas Luiz in mezzo, mentre dall’altra parte Maurizio Sarri cerca la prima serie positiva alla guida dell’Atalanta: sei punti, due sconfitte di fila fra l’Olimpico e il Cagliari, e il tridente con De Ketelaere e Scamacca ancora da registrare. Lottomatica fissa la Juventus a 1.72, il pareggio a 3.80 e i bergamaschi a 4.65, AdmiralBet allunga gli ospiti a 4.70: una forbice che premia i bianconeri nonostante due turni storti. Resta anche una delle squadre con il seguito più largo del campionato, ed è una delle ragioni per cui intorno alle sue partite si concentra la spinta commerciale dei siti autorizzati, comprese le promozioni di benvenuto dei siti con licenza ADM. Calcio · Liga, 7ª giornata · domenica 20 settembre, ore 16.15 · Riyadh Air Metropolitano Il primo derby di Madrid arriva senza Julián Álvarez Il Real Madrid ci arriva da secondo in classifica a quota quindici, l’Atlético è quarto a tredici e tutti e due inseguono un Barcellona che ha vinto sei partite su sei. Diego Simeone deve fare a meno di Julián Álvarez, fermato da un problema muscolare: l’assenza del centravanti cambia i riferimenti offensivi di una squadra che nelle prime giornate si era appoggiata quasi sempre a lui. SNAI mette i padroni di casa a 3.50, il pareggio a 3.75 e gli ospiti a 1.90, Planetwin365 porta a 1.95 il Real: il margine è più largo che all’Olimpico, dove pure a partire davanti è la squadra in trasferta. Ciclismo · Mondiali su strada, cronometro élite maschile · domenica 20 settembre, ore 18.45 · Montreal Evenepoel cerca a Montreal il quarto titolo consecutivo contro il tempo La prima maglia iridata si assegna sui 39,2 chilometri della cronometro élite maschile: percorso tecnico e quasi piatto, 220 metri di dislivello complessivi, passaggio da Old Montréal e dal circuito Gilles-Villeneuve e arrivo nell’area del Parc Jeanne-Mance. Remco Evenepoel ha vinto le ultime tre edizioni e resta il riferimento della specialità; Filippo Ganna, argento olimpico a Parigi e bronzo iridato a Zurigo, guida gli azzurri, mentre lo svizzero Stefan Küng resta l’altro nome indicato dall’UCI. La prova femminile si corre lo stesso giorno alle 15 e la staffetta mista è in calendario martedì 22, come da programma giorno per giorno della rassegna. Eurobet propone il belga a 1.20, Ganna a 4.50 e Küng e Vacek a 26.00, Sisal si muove su valori simili. Il ciclismo resta però una nicchia del palinsesto: fuori dalle corse principali l’offerta cambia da un sito all’altro, quindi sulla cronometro conviene controllare caso per caso fra i siti di scommesse attivi in Italia.