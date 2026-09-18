Il turno di Serie A che parte stasera da Monza è l’ultimo prima di due weekend senza campionato, e comprime in quarantotto ore quasi tutto il calendario europeo: sabato all’Olimpico si incrociano le due capoliste, domenica la Juventus riceve l’Atalanta e al Metropolitano si gioca il derby di Madrid. Nello stesso fine settimana i Mondiali di ciclismo aprono a Montreal con la cronometro élite, mentre la pallavolo porta a Torino gli ottavi e due quarti degli Europei.
Calcio · Serie A Enilive, 5ª giornata · sabato 19 settembre, ore 18 · Stadio Olimpico
All’Olimpico si incrociano i due migliori attacchi del campionato
Roma e Inter arrivano al sabato con dodici punti a testa, quattro vittorie su quattro e i due reparti offensivi più prolifici del torneo: tredici gol i nerazzurri, dodici i giallorossi, con la squadra di Gian Piero Gasperini prima per differenza reti grazie a un solo gol incassato in quattro partite. L’ultimo turno ha detto 0-2 a Torino, firmato Malen e Pisilli al 92′, e un 5-3 all’Udinese arrivato in rimonta. Cristian Chivu però rinuncia a Calhanoglu, Stones e Spence, e con Dybala e Soulé alle spalle di Malen la Roma si presenta invece al completo.
Il fattore campo non ribalta la gerarchia: Sportium apre l’Inter a 2.55*, il pareggio a 3.40 e la Roma a 2.75, GoldBet vede maggior equilibrio e porta i giallorossi a 2.65 con i campioni d’Italia a 2.60. Venticinque gol in otto partite fra le due spiegano perché l’Over 2.5 scenda vicino a 1.60, più in basso di qualsiasi esito dell’1X2.
Calcio · Serie A Enilive, 5ª giornata · domenica 20 settembre, ore 18 · Allianz Stadium
La Juventus ritrova l’Atalanta dopo un punto in due turni
I primi due impegni dei bianconeri erano usciti perfetti, Frosinone e Parma battuti senza subire gol; poi sono arrivati l’1-1 con il Milan e la sconfitta a Sassuolo. Dopo il 5-0 rifilato al NEC in Europa League, che ridà un po’ di fiducia ai suoi, Luciano Spalletti si affida ancora a Kolo Muani davanti e alla coppia Koopmeiners-Douglas Luiz in mezzo, mentre dall’altra parte Maurizio Sarri cerca la prima serie positiva alla guida dell’Atalanta: sei punti, due sconfitte di fila fra l’Olimpico e il Cagliari, e il tridente con De Ketelaere e Scamacca ancora da registrare.
Lottomatica fissa la Juventus a 1.72, il pareggio a 3.80 e i bergamaschi a 4.65, AdmiralBet allunga gli ospiti a 4.70: una forbice che premia i bianconeri nonostante due turni storti. Resta anche una delle squadre con il seguito più largo del campionato, ed è una delle ragioni per cui intorno alle sue partite si concentra la spinta commerciale dei siti autorizzati, comprese le promozioni di benvenuto dei siti con licenza ADM.
Calcio · Liga, 7ª giornata · domenica 20 settembre, ore 16.15 · Riyadh Air Metropolitano
Il primo derby di Madrid arriva senza Julián Álvarez
Il Real Madrid ci arriva da secondo in classifica a quota quindici, l’Atlético è quarto a tredici e tutti e due inseguono un Barcellona che ha vinto sei partite su sei. Diego Simeone deve fare a meno di Julián Álvarez, fermato da un problema muscolare: l’assenza del centravanti cambia i riferimenti offensivi di una squadra che nelle prime giornate si era appoggiata quasi sempre a lui.
SNAI mette i padroni di casa a 3.50, il pareggio a 3.75 e gli ospiti a 1.90, Planetwin365 porta a 1.95 il Real: il margine è più largo che all’Olimpico, dove pure a partire davanti è la squadra in trasferta.
Ciclismo · Mondiali su strada, cronometro élite maschile · domenica 20 settembre, ore 18.45 · Montreal
Evenepoel cerca a Montreal il quarto titolo consecutivo contro il tempo
La prima maglia iridata si assegna sui 39,2 chilometri della cronometro élite maschile: percorso tecnico e quasi piatto, 220 metri di dislivello complessivi, passaggio da Old Montréal e dal circuito Gilles-Villeneuve e arrivo nell’area del Parc Jeanne-Mance. Remco Evenepoel ha vinto le ultime tre edizioni e resta il riferimento della specialità; Filippo Ganna, argento olimpico a Parigi e bronzo iridato a Zurigo, guida gli azzurri, mentre lo svizzero Stefan Küng resta l’altro nome indicato dall’UCI. La prova femminile si corre lo stesso giorno alle 15 e la staffetta mista è in calendario martedì 22, come da programma giorno per giorno della rassegna.
Eurobet propone il belga a 1.20, Ganna a 4.50 e Küng e Vacek a 26.00, Sisal si muove su valori simili. Il ciclismo resta però una nicchia del palinsesto: fuori dalle corse principali l’offerta cambia da un sito all’altro, quindi sulla cronometro conviene controllare caso per caso fra i siti di scommesse attivi in Italia.
Pallavolo · Europei maschili, ottavi di finale · domenica 20 settembre, ore 21.05 · PalaVela, Torino
Torino apre con Italia-Danimarca e chiude con due quarti
Gli azzurri campioni del mondo entrano nella fase a eliminazione contro la Danimarca, quarta nel girone di Tampere. Il PalaVela ospita quattro ottavi fra domenica e lunedì e i due quarti di mercoledì 23, mentre gli altri due si giocano a Sofia il giorno prima: le vincitrici degli ottavi di Torino restano al PalaVela anche per i quarti, e solo da venerdì 25 semifinali e finali si spostano a Milano.
Eurobet apre l’antepost sulla vincente con la Polonia a 2.40, l’Italia a 3.00 e la Francia a 8.00, mentre sugli ottavi i valori restano troppo sbilanciati per raccontare qualcosa: William Hill dà l’Italia a 1.04 contro la Danimarca, la Polonia a 1.02 sulla Lettonia e la Francia a 1.06 sul Portogallo. In una gara al meglio dei cinque set, però, una serie storta può ribaltare il quadro nel giro di venti minuti, e diventa utile poter chiudere la giocata prima dell’ultimo set.
Focus: il primato di Roma e Inter sposta l’antepost
Sull’assegnazione dello scudetto la griglia della vigilia è saltata in un mese: Betsson tiene l’Inter a 1.73 e porta il Napoli a 17.00 dopo il difficile avvio. Salgono le quotazioni della Roma, data a 4.00 da Planetwin365 e GoldBet, e del Como, con valori tra i 7.50 di bwin e i 13.00 di AdmiralBet. In quest’ottica, la sfida clou di sabato assume tutti i toni di un match point anticipato.
A settembre il listino guarda molto più avanti del campo: si sono giocate quattro giornate su trentotto, poco più del dieci per cento della stagione, e a pesare sono profondità di rosa e impegni europei. Per muoverlo davvero serve un fatto grosso e sabato ne arriva uno, perché in questa fase uno scontro diretto pesa più di tre vittorie contro avversarie di media classifica. Vale anche al rovescio: una sconfitta toglierebbe ai giallorossi l’unico argomento che hanno già in mano.
Il campionato si rivede il 10 ottobre
Dopo Milan-Lecce, che chiude il turno secondo la programmazione diffusa dalla Lega, la Serie A esce di scena per venti giorni: il 25 settembre l’Italia ospita il Belgio all’Olimpico, il 28 gioca a Bursa con la Turchia, poi arrivano Francia-Italia il 2 ottobre e Italia-Turchia il 5 a Bologna, mentre la sesta giornata torna nel weekend del 10. In mezzo restano Montreal, con le prove in linea del 26 e del 27, e il Forum di Assago, dove il 25 e il 26 si assegnano le medaglie europee del volley: due appuntamenti che riempiono la pausa del calendario italiano.
*Quote soggette a variazioni.