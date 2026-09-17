L'AD di Banca del Fucino: «Non ho mai finanziato iniziative contro Lotito»

L’amministratore delegato di Banca del Fucino si difende alle accuse di aver finanziato attività offensive nei confronti del presidente della Lazio Claudio Lotito. Maiolini è infatti indagato nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma, nella quale si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio.
«Non ho mai finanziato, direttamente o indirettamente, alcuna iniziativa, campagna o attività offensiva nei confronti del presidente della SS Lazio. Non ho mai assunto iniziative di alcun tipo per determinare variazioni del valore del titolo di borsa della società» ha dichiarato Maiolini. La precisazione arriva dopo che nell’inchiesta è finita una somma di circa 4 mila euro, trasferita – secondo l’accusa – dal conto personale di Maiolini ad alcuni dei protagonisti di quella che gli investigatori considerano una claque organizzata per attaccare la proprietà biancoceleste.
Su questo punto Maiolini ha comunicato di voler contestare il decreto: «Ho dato mandato al mio avvocato di proporre ricorso al Tribunale del Riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro e di assumere ogni iniziativa a tutela della mia onorabilità. Ho piena fiducia nella magistratura e nelle istituzioni e farò valere le mie ragioni nelle sedi competenti, con gli strumenti che la legge mette a disposizione di ogni cittadino».
L’amministratore delegato ha spiegato inoltre il suo rapporto con la Lazio: «È un sentimento autentico, che mi accompagna dall’infanzia e che, come accade a ogni tifoso, mi porta a seguire con passione, e talvolta con amarezza, le vicende della società».
A riguardo delle opposizioni della tifoseria biancoceleste, secondo Maiolini, il sostegno e le critiche nei confronti della proprietà rappresentano una normale protesta dei tifosi: «Nulla di più e nulla di diverso: le tifoserie di ogni colore giudicano, sperano e criticano le proprietà delle proprie squadre». Un riferimento anche alla storia della Lazio, concludendo: «Per noi laziali questa parola ha un significato particolare: la Lazio è nata in piazza della Libertà».