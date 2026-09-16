Rivera: «Il denaro è padrone del calcio. Le mie idee disturbano il potere»

«Non ho mai fatto pubblicità per nessuno, nonostante le proposte ricevute nel corso degli anni siano state numerose e redditizie», ha spiegato. Secondo Rivera, inoltre, nel contratto mancherebbe un corrispettivo economico tale da giustificare la cessione dei diritti: un elemento sul quale sarà ora chiamato a pronunciarsi il tribunale. L’ex numero 10 ha raccontato di avere scoperto l’effettivo utilizzo della propria immagine soltanto anni dopo, osservando i figli di alcuni amici giocare al videogame. Superati alcuni livelli, gli utenti potevano infatti affrontare i grandi campioni del passato, tra i quali lo stesso Rivera, all’interno di un contesto nel quale erano presenti anche importanti sponsor. Da lì la decisione di avviare l’azione legale.

La vicenda nasce da un accordo firmato nel 2005 , quando Rivera era ancora eurodeputato. Secondo EA, quell’autorizzazione consentirebbe di utilizzare l’immagine dell’ex fuoriclasse del Milan anche nelle successive edizioni del videogioco. Una lettura contestata dai suoi legali, secondo i quali il consenso non potrebbe invece tradursi in uno sfruttamento illimitato nel tempo. Rivera sostiene di avere accettato all’epoca perché l’iniziativa gli era stata presentata come uno strumento per promuovere lo sport tra i giovani , e non come un’operazione commerciale destinata a utilizzare la sua immagine a livello globale e continuativo.

Una battaglia legale sullo sfruttamento della propria immagine, ma anche un giudizio durissimo sull’evoluzione del calcio moderno, sulla governance internazionale e sulla situazione del movimento italiano. Gianni Rivera , 83 anni, primo italiano a conquistare il Pallone d’Oro, ha affrontato diversi temi in un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, partendo dalla causa intentata contro Electronic Arts per l’utilizzo della sua immagine nei videogiochi legati al mondo FIFA.

«Finché comanda il denaro, il calcio non cambierà»

L’intervista si è spostata poi sulla gestione del calcio internazionale. Rivera non ha risparmiato critiche alla FIFA e più in generale al modello economico che, a suo giudizio, domina ormai il movimento: «Il mondo del football, da Blatter a Infantino, ha sempre avuto il denaro come padrone. Finché comanda il denaro, il calcio non cambierà», sostiene l’ex milanista, aggiungendo di non sapere se eventuali alternative all’attuale leadership possano rappresentare davvero una discontinuità.

Una trasformazione che, secondo Rivera, ha coinvolto anche i calciatori: «I giocatori oggi sono aziende e fanno squadra con gli altri solo in campo», ha affermato, sottolineando come siano venuti meno quei vincoli di appartenenza e quella sensibilità verso l’intero sistema che avevano caratterizzato altre epoche. Il riferimento è anche alla nascita del sindacato dei calciatori nel 1969, esperienza alla quale Rivera partecipò direttamente. Oggi, a suo giudizio, i giocatori sarebbero molto più concentrati sugli interessi individuali e meno coinvolti nelle problematiche delle categorie inferiori e nella sostenibilità complessiva del calcio.

«Le mie idee disturbano il potere»

Rivera è tornato anche sul proprio rapporto con le istituzioni calcistiche. Dopo essere rimasto per molti anni ai margini del sistema e avere intrapreso la carriera politica, nel 2010 tornò in FIGC come presidente del Settore Giovanile e Scolastico. Secondo l’ex campione, la sua lunga distanza dai vertici del calcio non sarebbe però spiegabile soltanto con l’esperienza politica: «Io sono scomodo, ieri come oggi, perché le mie idee disturbano da sempre il potere», ha aggiunto.

Rivera ha ricordato in particolare l’opportunità ricevuta durante la presidenza federale di Giancarlo Abete, quando ebbe la possibilità di mettere nuovamente le proprie competenze a disposizione del calcio italiano. Ma, ha aggiunto, «non sempre puoi vincere contro chi è più forte».

Molto severo anche il giudizio sulle recenti scelte della Federazione. Rivera avrebbe visto positivamente un ruolo di primo piano per Paolo Maldini, del quale sottolinea soprattutto l’indipendenza. Ben diversa la valutazione sul ritorno di Roberto Mancini nel giro della Nazionale. «Riportare in panchina Mancini è un oltraggio verso tifosi e giocatori», ha affermato ricordando la precedente decisione del tecnico di lasciare l’Italia per accettare l’incarico in Arabia Saudita.